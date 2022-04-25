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Presidente diz que rodízio de elenco no Corinthians foi motivado por problemas de saúde de jogadores

Além de Cássio, Willian, Paulinho e Róger Guedes tiveram febre antes de Dérbi no sábado...
LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2022 às 16:15

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 16:15

O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, revelou na tarde desta segunda-feira (25), durante entrevista coletiva que marcou o fim do 'apagão' promovido pelo clube em seus meios de comunicação como forma de protesto, que o técnico Vítor Pereira poupou jogadores do time titular do Timão que perdeu o Dérbi com o Palmeiras por 3 a 0, no sábado (23), por problemas de saúde apresentado por algumas peças do elenco às vésperas do clássico.Além do goleiro Cássio, que chegou a realizar aquecimento no gramado da Arena Barueri, mas acabou sacado dos 11 iniciais, Alves apontou que o meia Willian, um dos pilares do elenco alvinegro, estava com dores em todo o corpo e febre no dia do jogo.
Além dele, destaca o mandatário corintiano, nomes como o volante Paulinho e o atacante Róger Guedes haviam tido os mesmos sintomas gripais dias antes, motivo pelo qual o também volante Cantillo esteve ausente dos treinamentos em boa parte da última semana.
O clube está em sinal de alerta após confirmar durante a manhã que Pereira está ausente dos trabalhos por ter contraído a Covid-19. Deve ser ausência para o duelo contra o Boca Juniors, nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela Copa Libertadores. Cássio, por exemplo, é desfalque confirmado.
- Se tivéssemos falado (depois da derrota para o Palmeiras) seria mais fácil, o treinador teria explicado os problemas que tivemos antes e depois do jogo, do Cássio, do Willian...
Para Alves, não há um rodízio no time titular do Corinthians, muito menos a predileção por uma competição em relação à outra, mas sim a busca de Pereira em encontrar uma escalação mais equilibrada.
- A gente fala em rodízio, mas vamos só deixar claro, sábado ele teve problemas de saúde dos atletas. Ele (técnico) está tentando equilibrar jogadores com mais intensidade com mais qualidade e experiência. E também por conta dos jogos. Tem jogo que precisa poupar mesmo. Parte dele, fica ruim eu ficar opinando. Por conta do desgaste e da tabela você precisa ter dois times de alto nível, não apenas um.TABELA> Confira os jogos do Timão no Brasileirão e a classificação> Confira os jogos do Timão na Libertadores> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: Duílio(esquerdaeAlessandroobservandotreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians)

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