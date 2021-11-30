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futebol

Presidente de Portugal felicita Abel Ferreira pelo título da Libertadores

Além de Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol também parabenizou o técnico palestrino...

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2021 às 10:00
O treinador Abel Ferreira vive grande fase no Palmeiras. Atual bicampeão da Libertadores, algo que não acontecia num time brasileiro desde a década de 1990, o português foi exaltado por figuras ilustres em sua terra natal, como o presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
Flamengo demite Renato Gaúcho, PSG negocia renovação com Marquinhos, Abel Ferreira analisa futuro no Palmeiras… O Dia do Mercado!
- O Presidente da República felicita vivamente o treinador português Abel Ferreira, pela conquista da sua segunda Taça dos Libertadores, ao comando da equipa do Palmeiras - disse o político, em comunicado divulgado no site da presidência.
Além de Marcelo, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, parabenizou o treinador alviverde.
Veja a tabela completa do Brasileirão- Gostaria de felicitar o Abel Ferreira pela conquista da Taça dos Libertadores ao serviço do Palmeiras e após vitória por 2-1 sobre o Flamengo - e completou - ao conquistar pela segunda vez a Taça dos Libertadores, o mais ambicionado troféu de clubes da América do Sul, o Abel Ferreira ofereceu mais uma prova irrefutável da sua ambição, da sua vocação, da sua dedicação, do seu talento e do seu valor. Ao fazê-lo prestigiou-se a si mesmo e a todo o país. Parabéns, Abel.
Essa não é a primeira vez que Abel é reconhecido em Portugal pelos seus feitos no futebol brasileiro. Após ser campeão da Libertadores e Copa do Brasil, no início do ano, o técnico recebeu, das mãos do presidente Marcelo, a Ordem do Infante D. Henrique.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Abel Ferreira chegou ao Brasil em 2020 e, em pouco mais de um ano, conquistou duas vezes a América e uma vez a copa nacional.
Crédito: AbelrecebemedalhadopresidentedePortugal(Foto:RuiOchoa/PresidênciadaRepública

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