Presidente de honra do Altos-PI elogia Flamengo por melhorias no Estádio Albertão: 'Bela iniciativa'

O Flamengo investiu em melhorias no Estádio Governador Alberto Tavares Silva, o Albertão, local onde o Rubro-Negro enfrentará o Altos-PI no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Entre as medidas estão a uniformização, rebaixamento e nivelamento do gramado. Ao ser questionado pelo LANCE! sobre os investimentos, o presidente de honra do Altos-PI, Warton Lacerda, elogiou a iniciativa do clube carioca.- O que eu posso dizer é que se for para investir no gramado, na melhoria do espetáculo, do jogo em si, toda ajuda é bem-vinda. Acredito que o Flamengo está pensando no espetáculo e nos jogadores deles. Todo time independente dele ser pequeno, médio ou grande, gosta de jogar em um campo bom. Se for para melhorar as condições do gramado do Albertão, com certeza é uma bela iniciativa do Flamengo - declarou o Warton, que emendou afirmando que a cidade está ansiosa pela partida: