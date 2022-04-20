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Presidente de honra do Altos-PI elogia Flamengo por melhorias no Estádio Albertão: 'Bela iniciativa'

Rubro-Negro faz investimentos no local para partida válida pela Copa do Brasil...

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 06:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 06:30
O Flamengo investiu em melhorias no Estádio Governador Alberto Tavares Silva, o Albertão, local onde o Rubro-Negro enfrentará o Altos-PI no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Entre as medidas estão a uniformização, rebaixamento e nivelamento do gramado. Ao ser questionado pelo LANCE! sobre os investimentos, o presidente de honra do Altos-PI, Warton Lacerda, elogiou a iniciativa do clube carioca.- O que eu posso dizer é que se for para investir no gramado, na melhoria do espetáculo, do jogo em si, toda ajuda é bem-vinda. Acredito que o Flamengo está pensando no espetáculo e nos jogadores deles. Todo time independente dele ser pequeno, médio ou grande, gosta de jogar em um campo bom. Se for para melhorar as condições do gramado do Albertão, com certeza é uma bela iniciativa do Flamengo - declarou o Warton, que emendou afirmando que a cidade está ansiosa pela partida:
- A expectativa é muito grande não só na cidade de Altos, em Teresina, mas como em todo estado do Piauí. Muita gente falando do jogo, querendo vir. E eu acredito que será uma bela partida.Outro ponto mencionado pelo presidente de honra, é que o time piauiense, mesmo estando em construção para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, também aguarda e encara o desafio de jogar contra o Flamengo com empolgação.
- Encarando como um grande jogo. O elenco está sendo reformulado, estão chegando peças para jogar a Série C do Brasileiro. Existe uma empolgação natural de jogo, é uma grande equipe. E que vença o melhor - completou.
*Estagiário sob supervisão de Hugo Mirandela
Crédito: FlamengoinvestenoEstádioAlbertãoparamelhorarinfraestrutura(Foto:SiteOificial/Coritiba

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