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futebol

Presidente da Juventus admite derrota da Superliga

Andrea Agnelli era um dos mais entusiastas da nova competição ao lado de Florentino Pérez, mandatário do Real Madrid. Oito dos 12 clubes já abandonaram o torneio...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 08:29

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 08:29
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Andrea Agnelli, presidente da Juventus e um dos principais entusiastas com a criação da Superliga, admitiu a derrota. Questionado pela "Reuters" se o torneio ainda estava de pé após as saídas dos clubes ingleses, o italiano foi claro.- Sendo franco e honesto, não. Continuo convencido do projeto, mas admito. Não acho que este projeto ainda esteja funcionando.
Na última terça-feira, todos os clubes ingleses abandonaram a Superliga e, mais tarde, foram acompanhados da Inter de Milão e do Atlético de Madrid. A criação do novo torneio foi criticado por diversos torcedores e alvo de protestos de jogadores, clubes e entidades ligadas ao futebol.

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