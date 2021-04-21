Presidente da Juventus admite derrota da Superliga

Andrea Agnelli, presidente da Juventus e um dos principais entusiastas com a criação da Superliga, admitiu a derrota. Questionado pela "Reuters" se o torneio ainda estava de pé após as saídas dos clubes ingleses, o italiano foi claro.- Sendo franco e honesto, não. Continuo convencido do projeto, mas admito. Não acho que este projeto ainda esteja funcionando.