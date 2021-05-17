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Presidente da FPF afirma que finais do Campeonato Paulista devem acontecer na quinta e domingo

Reinaldo Carneiro Bastos diz que irá propor dias 20 e 23 para os dois jogos da decisão entre Palmeiras e São Paulo. Mandatário descartou alterar jogos do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 23:58

LanceNet

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Publicado em 

16 mai 2021 às 23:58
Crédito: RODRIGO CORSI/ FPF
A final do Campeonato Paulista deve acontecer na próxima quinta-feira (20) e domingo (23), segundo o presidente de Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. A entidade irá propor essas datas para Palmeiras e São Paulo em reunião nesta segunda-feira, onde será batido o martelo para a decisão.
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Reinaldo ainda deu uma estimativa de horário para as partidas. O jogo de ida, no Allianz Parque, pode ser disputado na quinta, às 22h, enquanto o da volta, no Morumbi, tem seu início previsto para às 16h.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - Nós vamos propor aos clubes para a quinta-feira, jogo de ida da final. Se for confirmado na quinta, o jogo será às 22 horas. No domingo, jogo de volta, será às 16 horas - disse o presidente, em entrevista ao 'Mesa Redonda', da 'TV Gazeta'. Reinaldo ainda descartou um possível adiamento das rodadas do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo dia 30. Essa possibilidade, de jogar a decisão nos dias 23 e 30, foi ventilada nas últimas semanas, devido ao calendário apertado.
- Está descartado. Na realidade, dia 30 não seria uma data possível, pois os jogos de Palmeiras e São Paulo são jogos de abertura do Campeonato Brasileiro. Isso faria com que os clubes de São Paulo entrassem em uma nova competição em desigualdade com os demais clubes. Então o ideal é que terminemos no dia 23 e os times comecem o Brasileiro todos nas mesmas condições - encerrou.
Palmeiras e São Paulo disputam o título do Paulistão após eliminarem Corinthians e Mirassol, respectivamente.

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