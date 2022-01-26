Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Presidente da Fifa diz que Copa a cada dois anos pode ajudar seleções africanas: 'Dá esperança'
futebol

Presidente da Fifa diz que Copa a cada dois anos pode ajudar seleções africanas: 'Dá esperança'

Gianni Infantino manteve o discurso da mudança no torneio mesmo após inúmeras críticas...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 13:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 13:34
Nos últimos meses, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, polemizou ao dizer que gostaria de realizar a Copa do Mundo a cada dois anos. Mesmo após as massivas críticas de torcedores em geral, além de outras entidades, como a Uefa, o mandatário reforçou o desejo da mudança e disse que a mesma pode ajudar as seleções africanas.+ Próximo do Mundial, Chelsea tem elenco insatisfeito com Tuchel
- Vemos o futebol a desenvolver-se para uma direção onde alguns têm tudo e a maioria não tem nada. Na Europa, o Mundial é realizado duas vezes por semana porque os melhores jogadores do mundo jogam lá. Temos de incluir o mundo inteiro, especialmente a África - disse Infantino, durante uma reunião do Conselho da Fifa, antes de emendar:
+ Lyon nega acordo com Newcastle por venda de Bruno Guimarães
- Temos de dar aos africanos a esperança de que eles não têm de atravessar o Mediterrâneo para que possam ter uma vida melhor aqui. Temos de dar-lhes oportunidades e dignidade. Na Europa demorou séculos para que houvesse uma mudança. Há muito a ser feito, muito a mudar - completou o presidente da Fifa.
Crédito: GianniInfantino,presidentedaFifa,querdisputadaCopadoMundoacadadoisanos(Foto:GIUSEPPECACACE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições
Imagem de destaque
Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES
Banco que ainda resiste na Praça São Pedro, em Baixo Guandu
Cidade do ES perde sua 2ª agência bancária em seis meses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados