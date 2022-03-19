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Presidente da Federação Portuguesa elogia Luís Castro, futuro técnico do Botafogo, por título na Copa do Emir

Técnico português conquistou a Copa do Emir, último objetivo antes de assumir o Botafogo; Luís Castro é aguardado no Brasil na próxima semana ...
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Publicado em 

19 mar 2022 às 15:14

Publicado em 19 de Março de 2022 às 15:14

Na última sexta-feira, Luís Castro cumpriu seu objetivo final antes de assumir o Botafogo. O técnico conquistou a Copa do Emir pelo Al-Duhail com goleada por 5 a 1, e foi parabenizado pelo dono do Alvinegro, John Textor. Neste sábado, Castro também foi homenageado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, que também agradeceu ao professor pelo trabalho de destaque nos Emirados Árabes. Em carta, o presidente da FPF destacou a goleada comandada por Luís Castro e que o título foi o primeiro troféu do português no Catar. Fernando Gomes ainda escreveu que os resultados do técnico reforçam a qualidade de técnicos do país ibérico.
"Felicito o treinador Luís Castro por esta conquista ao serviço do Al-Duhail que enriquece o seu currículo e reforça a imagem de qualidade dos treinadores portugueses e do futebol nacional. Depois da conquista na Ucrânia, somou mais uma vitória no estrangeiro, pelo que deixo uma palavra de agradecimento ao Luís Castro e toda sua equipa técnica. Obrigado e parabéns!"> Veja e simule a tabela do Carioca
Luís Castro é aguardado no Brasil na próxima semana, para oficializar o acerto com o Botafogo. A torcida alvinegra acompanhou a última partida do técnico no Catar, e o assunto ficou entre os mais comentados no Twitter durante os 90 minutos finais da Copa do Emir.
Crédito: PresidentedaFederaçãoPortuguesadeFutebolparabenizouCastropeloexcelentetrabalho(Divulgação

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