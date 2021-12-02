Presidente convoca associados para votação que definirá novo estatuto e e como será a SAF no Cruzeiro

Para ter mais chances de conseguir um investidor para o modelo de SAF(Sociedade Anônima do Futebol), o Cruzeiro trabalha para ampliar o percentual do clube-empresa que o futuro “dono” terá nas cotas de ações, E a definição acontecerá no dia 17 de dezembro, quando a mesa do conselho deliberativo do fará uma assembleia de associados para discutir e autorizar(ou não) a alteração da porcentagem mínima que o clube vai de manter na SAF, que foi registrada na última segunda-feira pelo clube.

O edital que será votado, abre a possibilidade de o investidor ter até 90% das ações. Atualmente o estatuto diz que o Cruzeiro tem de manter 51% das ações e o investidor possuir os 49% restantes.

Por isso, o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, convocou os associados para se apresentarem e votarem a mudança no estatuto do clube, que permitirá aumentar a participação do possível investidor na SAF.