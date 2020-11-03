Presencial, virtual ou híbrida? Candidatos e poderes do Vasco tentam acordo sobre eleição

Crédito: Eleição do Vasco será em São Januário, mas só em tese (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco terá uma reunião importante no fim da tarde desta terça-feira. Os cinco candidatos mais os poderes do clube vão se encontrar em São Januário para tentarem chegar num consenso sobre o formato da eleição marcada para este sábado. E o pleito pode até ser adiado.Alexandre Campello, atual mandatário e que concorre à reeleição estará com Julio Brant, Jorge Salgado, Luiz Roberto Leven Siano e Sérgio Frias. São mandatários dos outros poderes Roberto Monteiro (Conselho Deliberativo), Faues Mussa (Assembleia Geral), Silvio Godoi (Conselho de Beneméritos) e Edmilson Valentim (Conselho Fiscal).

Especialmente Campello e Mussa têm divergido de forma mais veemente e pública nas últimas semanas, e a judicialização do pleito é um temor geral. A forma da votação - presencial ou on-line - gera discussão entre as partes, principalmente sobre a segurança eletrônica e a proteção às pessoas do grupo de risco da Covid-19.