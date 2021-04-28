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Presença de Thiago Neves para o clássico diante do Náutico é dúvida no Sport

Jogador tem sido observado constantemente pelo departamento médico do clube em relação as sequelas da infecção por Covid-19...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 10:55

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 10:55
Crédito: Meia teve papel importante na permanência da equipe na elite em 2020 (Reprodução/TV Sport
Tendo sido um dos nomes a testar positivo para Covid-19 no Sport, o meia Thiago Neves ainda é tratado como dúvida pensando na escalação do time no clássico contra o Náutico, no próximo domingo (2), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano.>O panorama do Pernambucano na reta final da primeira faseO tratamento que tem sido dado pelo departamento médico do Leão vai na linha mais conservadora mediante ao prejuízo físico que Thiago apresentou após o diagnóstico da infecção. Não à toa, dos 17 compromissos que o clube da Praça da Bandeira já fez pela temporada 2021 entre estadual, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, Thiago Neves esteve em somente cinco deles.
Até mesmo nas oportunidades em que o meia esteve jogando, somente em uma delas o mesmo não foi substituído, muito em razão do seu condicionamento físico que ainda carece de um trabalho mais intenso para a devida reabilitação.
Por outro lado, o técnico Umberto Louzer deve contar com o retorno do meio-campista Thiago Lopes (que foi seu comandado nos tempos de Coritiba) e o centroavante Tréllez. Enquanto Thiago apresentava uma inflamação na região do tórax que foi curada, o avante colombiano que ainda busca seu primeiro gol com a camisa do Sport cumpriu suspensão pelo cartão vermelho tomado contra o Sete de Setembro.
Além da histórica importância de vencer o "Clássico dos Clássicos", o triunfo ou mesmo o empate garantem a equipe da Ilha do Retiro na segunda posição da fase classificatória, posto que o faz avançar diretamente a semifinal. Com 17 pontos, a vantagem nesse momento para o Salgueiro (que tem dois jogos a cumprir) é de seis unidades.

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