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Preparador usa exemplos de Erison, Raí e Felipe Ferreira em preleção na vitória do Botafogo: 'Tem que ser f...'

Edy Carlos Soares afirmou que jogadores do Botafogo precisam continuar 'comendo grama' para alcançar objetivos antes da bola rolar na vitória sobre o Bangu, pelo Carioca...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 20:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 20:35
Os jogadores do Botafogo tiveram uma injeção de ânimo antes da vitória por 2 a 0 sobre o Bangu no último domingo, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. Edy Carlos Soares, preparador físico do clube, fez um discurso para levantar a moral do elenco antes da bola rolar.+ Botafogo não se resolve internamente, e negociações com Elkeson ficam travadas
– Sabe qual é a diferença dos meninos do Bangu para nós aqui? Eles estão olhando pra cá querendo o nosso lugar. O f* é que quando a gente tá lá a gente come grama e quando vem pra cá acha que não precisa mais comer grama, isso que é f*. Esses caras queriam estar no lugar de vocês - afirmou, como divulgado em vídeo da "BotafogoTV".
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Edy Carlos usou casos de Erison, que estava no Brasil de Pelotas no ano passado, Raí, destaque do Alvinegro na última Copinha e fez a estreia no time principal, e Felipe Ferreira, que recebeu um voto de confiança de Enderson na equipe titular - e, inclusive, fez um gol.Erison– Cadê o Erison? Tava no Brasil jogando contra a gente e deu trabalho para c*, não deu? Você estar aqui não queria, Erison? Qualquer um de vocês que subiram agora da base queria estar aqui, vocês lutam pra isso. Não é isso, Juninho? Tem que chegar aqui e não fazer menos do que você já faz, tem que ser f*.
Raí– Raí você foi destaque da Copa São Paulo, não foi? Você tem que ser destaque aqui, é isso que vai mudar sua vida. Você tem que entrar aqui e f*-se quem está do lado de lá, não interessa. Tem que entrar aqui e fazer o seu melhor.
Felipe Ferreira– Você está tendo uma oportunidade que você nunca teve com a gente. E você trabalha pra c*, se dedica pra c*.. F*-se o que está falando lá fora, entra aqui e dá seu sangue, os seus companheiros estão dando o sangue e vão jogar por você. Esse grupo é diferente.
O Botafogo volta aos gramados na próxima quinta-feira para enfrentar o Madureira no Estádio Nilton Santos às 18h, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca.
Crédito: EdyCarlosSoaresépreparadorfísicodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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