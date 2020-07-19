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Preparador físico justifica saída com Jesus e diz 'até breve' ao Flamengo

Mario Monteiro fez uma postagem, em seu Instagram, de agradecimento, salientando: 'Sigo para o Benfica em lealdade ao meu treinador (Jorge Jesus)'...
LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 20:34

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 20:34

Crédito: Alexandre Vidal / CRF
Preparador físico e um dos homens de confiança de Jorge Jesus, o português Mario Monteiro também deixará o Flamengo para rumar ao Benfica. Ele desembarcou no Ninho do Urubu junto ao treinador e outros membros da comissão técnica, em junho de 2019, e, agora, explicou que retornará a Portugal por "lealdade" a uma relação duradoura.
Através de seu perfil no Instagram, Mario realçou as "experiências incríveis, amizades valiosas e aprendizados únicos" que rolaram no Flamengo, além de agradecer à "maior torcida do mundo". E ainda disse um "até breve":
Veja a postagem:
- Em 27 anos no Futebol, já era tempo de me acostumar com términos de ciclos e despedidas, mas este "até breve" tem sido um dos mais difíceis, pois o Flamengo me proporcionou experiências incríveis, amizades valiosas e aprendizados únicos.
Cada momento foi extremamente necessário para uma mudança muito importante na minha vida: ser feliz!
Sigo para o Benfica em lealdade ao meu treinador. Esta lealdade por ele mesmo dita, que persiste há 16 anos.
Deixo aqui meu agradecimento ao Clube, Diretoria, comissão dos "portugas", funcionários, jogadores, amigos cariocas (e deste mundo todo) que pude conhecer no Rio de Janeiro… e por último, à maior torcida do mundo, ao qual tivemos o prazer de proporcionar sorrisos e choros de alegria.
Vocês são incríveis! VENCER, VENCER, VENCER - escreveu Mario Monteiro.

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