Preparador físico do Vasco lembra trabalhos na caixa de areia: 'Ela é contestada, mas funciona'

Crédito: O veterano preparador físico Antônio Mello chegou com Daniel Félix, este ano (Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

Chegaram ao Vasco, junto de Vanderlei Luxemburgo, o preparador físico Daniel Félix e, para a segunda passagem com o treinador, o auxiliar-técnico Maurício Cupertino e o chefe da preparação física Antônio Mello. E é este último o responsável por implementar as famosas "caixas de areia" nos clubes por onde o treinador passa. Tal metodologia gera polêmica, já entrou para o folclore do futebol, mas é defendida por Mello.- A areia é um elemento, é um meio que eu uso para me ajudar no condicionamento físico de força. Ela é muito contestada por alguns profissionais. Principalmente cientistas e fisiologistas. Evidentemente que eu entendo porque eles não tiveram a praticidade do treino, não viram de perto, não sabem a intensidade e a quantidade de trabalho que são realizados - explicou Antônio Mello, à Vasco TV. E completou:

- Eu faço, na semana, uma ou duas vezes, 15 minutos, e qualificando para a especificidade do desporto. Vou buscar aceleração, desaceleração, impulsão, mudança de direção. Tudo aquilo que o atleta faz no jogo é componente do meu circuito na areia. Então ela é contestada, mas funciona - analisou.

Em 2019, na primeira passagem de Mello com Luxemburgo, os treinos eram no antigo CT do Almirante, em Vargem Pequena. Agora, nas instalações em Jacarepaguá, a estrutura é melhor em vários aspectos, e diferente. Sem caixa de areia, ao menos por enquanto.

- Os jogadores, quando fizeram (trabalhos na caixa de areia) na primeira vez (primeira passagem), eu senti um pouquinho de defesa, de curiosidade e um pouquinho de receio daquele tipo de treinamento. Depois que eles viram os resultados, adoraram. Primeira coisa que perguntaram (quando voltamos): "E aí, professor, vai construir uma caixinha de areia aí para nós?" É questão de tempo. Vamos, primeiro, resolver nosso problema imediato e depois a gente pensa nisso - projetou Antônio Mello.