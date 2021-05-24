Preparador físico do Flamengo faz a bola 'levitar' em discurso antes de final e leva jogadores ao delírio; veja

Crédito: Reprodução/FlaTV

Para conquistar o Carioca pela 37ª vez em sua história, o Flamengo bateu o Fluminense, por 3 a 1, e comemorou o terceiro título consecutivo do Estadual no Maracanã. Mas isso não ocorreu sem antes Danilo Augusto, preparador físico de Rogério Ceni, roubar a cena novamente em seu discurso motivacional no vestiário, o que é de praxe antes dos jogos do Rubro-Negro.Desta vez, o excêntrico e estimado preparador físico inovou e fez a bola "levitar" durante a sua fala de incentivo:

- Rapaziada, é final, um jogo difícil, um jogo mental, mas sua mente é capaz de imaginar, o seu corpo é capaz de realizar. É aquela velha pergunta: "quantas bolas têm no jogo rapaziada? Quantas bolas têm no jogo?". O que o seu corpo mentaliza, ele faz! - falou Danilo, levando os atletas ao delírio. Assista abaixo (a partir de 8'):Após comemorar o Hexa-Tri carioca, o Flamengo se reapresenta nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, para iniciar a preparação visando o jogo contra o Vélez Sarsfield, pela sexta e última rodada do Grupo G da Libertadores, em duelo a ser realizado às 21h desta quinta-feira, também no Maracanã.

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