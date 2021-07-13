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Preparador físico do Corinthians explica planos para semana livre

Flávio de Oliveira diz que vai dividir o elenco do Timão em dois grupos: os que estão jogando mais, que farão recuperação, e o que jogam menos, que terão maior carga...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 17:49

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 17:49

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians iniciou nesta terça-feira a sua primeira semana "livre" para treinos desde a chegada de Sylvinho, mas engana-se quem pensa que o treinador irá usar o período para aumentar a intensidade do trabalho com todo o elenco. Segundo o planejamento da comissão técnica, o grupo será divido em dois, sendo que uma parte fará recuperação e outra terá a carga aumentada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Em entrevista para as redes sociais do clube, o preparador físico Flávio de Oliveira explicou a importância desta semana e como pretende utilizá-la.
- Essa semana que a gente vai ter mais aberta vai ser muito interessante para a gente dividir os grupos dentro do nosso dia a dia. O pessoal que vem jogando direto, a gente vai ter uma atenção na recuperação, na hidratação, na alimentação, no sono, quadro preventivo de força, potência, dentro da academia. O pessoal que não vem jogando vai um pouco mais no campo, a gente vai aumentar volume, intensidade, conceitos, mais da parte técnica.Flávio também explicou o porquê de não aumentar a carga de treinos durante esse período sem jogos para o clube. Segundo o profissional da preparação física, os jogadores que vem jogando direto já treinam durante a sequência de partidas, por isso a prioridade é trabalhar pela recuperação deles.
- Então esse trabalho a gente tem que saber dividir. Não é porque é uma semana aberta que a gente vai dar uma carga maior, a gente vem de vários jogos seguidos, o treinamento do pessoal que vem jogando direto é o jogo. Então essa semana vai ser para recuperar alguns atletas e dar uma carga um pouco mais intensa para outros, essa seria a dinâmica - concluiu.
O Corinthians volta a campo no próximo sábado, para enfrentar o Atlético-MG, às 19h, na Neo Química Arena, pela 12ª rodada do Brasileirão-2021. Atualmente, o Timão está na 12ª posição na tabela com 14 pontos somados.

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