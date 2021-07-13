Preparador físico do Corinthians explica planos para semana livre

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians iniciou nesta terça-feira a sua primeira semana "livre" para treinos desde a chegada de Sylvinho, mas engana-se quem pensa que o treinador irá usar o período para aumentar a intensidade do trabalho com todo o elenco. Segundo o planejamento da comissão técnica, o grupo será divido em dois, sendo que uma parte fará recuperação e outra terá a carga aumentada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021

Em entrevista para as redes sociais do clube, o preparador físico Flávio de Oliveira explicou a importância desta semana e como pretende utilizá-la.

- Essa semana que a gente vai ter mais aberta vai ser muito interessante para a gente dividir os grupos dentro do nosso dia a dia. O pessoal que vem jogando direto, a gente vai ter uma atenção na recuperação, na hidratação, na alimentação, no sono, quadro preventivo de força, potência, dentro da academia. O pessoal que não vem jogando vai um pouco mais no campo, a gente vai aumentar volume, intensidade, conceitos, mais da parte técnica.Flávio também explicou o porquê de não aumentar a carga de treinos durante esse período sem jogos para o clube. Segundo o profissional da preparação física, os jogadores que vem jogando direto já treinam durante a sequência de partidas, por isso a prioridade é trabalhar pela recuperação deles.

- Então esse trabalho a gente tem que saber dividir. Não é porque é uma semana aberta que a gente vai dar uma carga maior, a gente vem de vários jogos seguidos, o treinamento do pessoal que vem jogando direto é o jogo. Então essa semana vai ser para recuperar alguns atletas e dar uma carga um pouco mais intensa para outros, essa seria a dinâmica - concluiu.