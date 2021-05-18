Preparador físico do Corinthians admite tristeza por eliminação, mas valoriza semana de 'recuperação'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Palmeiras em uma das semifinais do estadual. Embora o elenco, que também não conseguiu classificação na Sul-Americana, reconheça a tristeza, o "descanso" proporcionado no calendário servirá para recuperar os atletas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para a Corinthians TV, Flávio de Oliveira, preparador físico do Timão, comentou carga física e emocional pela qual o grupo tem passado nesta temporada repleta de maratonas, ainda provocadas pela pandemia de coronavírus. Ainda que admita a melancolia após a desclassificação no Paulistão, o profissional valorizou a possibilidade de tratar o desgaste do time.

- É importante as pessoas, que não estão acostumadas com o nosso dia a dia, entenderem que hoje o futebol está muito intenso, então as ações de intensidade, de aceleração, desaceleração, são muito grandes durante o jogo e às vezes ele (jogador) consegue fazer, dependendo da situação do jogo, da temperatura, de 10 a 12km em uma partida. Esse atleta demanda às vezes dois a três dias para recuperação, então essa semana é importante para a gente ter essa sensibilidade nessa recuperação muscular e emocional do atleta. Esse emocional é muito grande, no sentido de ganhar, ganhar, ganhar, então está sendo importante por esse lado também - afirmou antes de completar:- A semana está sendo complicada, meio triste pela desclassificação no Paulista, mas a gente tem que seguir. Daqui a pouco tem a Sul-Americana, terminar de maneira digna, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mas enfim, a semana tem sido importante em termos de recuperação dos atletas.

Depois de quatro jogos em oito dias na última semana, além das maratonas anteriores, alguns atletas apresentam sobrecarga muscular e precisarão de um trabalho especial nesses próximos dias, segundo Flávio de Oliveira. Para o preparador físico, a prioridade da semana é recuperar esses jogadores.

- A gente vem de um sequência muito grande de jogos, treinamentos, tem alguns que estão sobrecarregados, então a gente está aproveitando para recuperá-los na parte muscular, na parte emocional, na parte física, trabalhando algumas situações individuais, mas a intenção maior desta semana é recuperar os atletas do desgaste que a gente vem tendo.