Preparador físico comenta período sem jogos do Bahia

‘A nossa ideia é trabalhar em cima de ajustes do que a gente estava vendo que poderia estar ajustando na equipe, em todos os aspectos. E a ideia é a gente estar trabalhando situação que, quando a gente está competindo, é difícil. Da parte física, por exemplo, quando você está tendo uma sequência de jogos, você vai fazer um trabalho de força... Às vezes, é um trabalho mais de ativação, mais recuperativo. E agora, como a gente tem esse período de três semanas, é uma parte em que a gente vai focar muito, em trabalho de volume e alta intensidade, no quesito de força e outras situações também. São trabalhos que, às vezes, você não tem a oportunidade de trabalhar, quando está competindo. E dentro também do que a gente tem constatado das necessidades, seja no grupo ou individuais. São coisas que a gente já começou a intensificar nessa primeira semana de treinamento’, declarou.