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futebol

Preparador físico comenta período sem jogos do Bahia

Esquadrão de Aço terá três semanas pela frente para aprimorar a parte física...

Publicado em 24 de Março de 2022 às 10:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2022 às 10:19
Eliminado da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, as próximas três semanas do Bahia serão repletas de treinamento, que visa deixar o time bem para a disputa da Série B.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Durante a entrevista coletiva, o preparador físico do Tricolor, Valdir Júnior, explicou seus métodos de trabalho para colocar o elenco em alta na questão física.
‘A nossa ideia é trabalhar em cima de ajustes do que a gente estava vendo que poderia estar ajustando na equipe, em todos os aspectos. E a ideia é a gente estar trabalhando situação que, quando a gente está competindo, é difícil. Da parte física, por exemplo, quando você está tendo uma sequência de jogos, você vai fazer um trabalho de força... Às vezes, é um trabalho mais de ativação, mais recuperativo. E agora, como a gente tem esse período de três semanas, é uma parte em que a gente vai focar muito, em trabalho de volume e alta intensidade, no quesito de força e outras situações também. São trabalhos que, às vezes, você não tem a oportunidade de trabalhar, quando está competindo. E dentro também do que a gente tem constatado das necessidades, seja no grupo ou individuais. São coisas que a gente já começou a intensificar nessa primeira semana de treinamento’, declarou.
O primeiro jogo do Bahia acontece no dia 9 de abril, quando recebe o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova.
Crédito: FelipeOliveira/Bahia

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