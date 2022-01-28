Preparador do Flamengo diz que sentirá saudade da 'alegria e loucura' de Michael; veja outras despedidas

Michael viveu o seu último dia como atleta do Flamengo nesta sexta-feira, quando esteve no Ninho do Urubu para se despedir dos companheiros rumo à Arábia Saudita, onde defenderá o Al Hilal pelas próximas três temporadas.

E, assim como Bruno Henrique mais cedo, outros jogadores postaram mensagens de despedidas, além de Lluís Sala, preparador físico espanhol da nova comissão técnica de Paulo Sousa, que conviveu pouco tempo com o atacante, mas o suficiente para criar um laço afetivo:- Muito obrigado, Michael, por este tempo que você esteve conosco. Sentirei falta da sua alegria, da sua felicidade, da sua autenticidade e da sua loucura. Não perca isso! Boa sorte em sua nova aventura. Te desejo o melhor. Um abraço forte - postou Sala.

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Diego Ribas, Rodinei e Pedro também compartilharam o seu sentimento de torcida e saudade com a saída de Michael para o futebol árabe. O camisa 10, por exemplo, escreveu o seguinte:

- Muito mais que futebol, é sobre pessoas que com coragem enfrentam as dificuldades, lutam pelos seus sonhos, evoluem e desfrutam da caminhada juntos! Michinha, foi uma honra, meu amigo! Continue voando alto! O lateral-direito Rodinei também postou um vídeo, porém o registro foi de uma resenha extrovertida nos bastidores: Também contratado para o início de 2020, Pedro postou o seguinte:

- Sentiremos sua falta. > Veja a tabela do Cariocão

Negociado por cerca de R$ 46 milhões, Michael encerrou o último ano o ano como um dos nomes mais decisivos do time, com 19 gols e dez assistências. Ao todo, Michael somou 105 jogos pelo Flamengo, com 23 gols e 14 assistências.