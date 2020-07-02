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futebol

Preparador do Corinthians projeta vantagem física para os cariocas

Michel Huff, em entrevista coletiva virtual, nesta quinta-feira, diz acreditar que diferença no tempo de preparação vai refletir no campo, mas diz focar nos trabalhos corintianos...

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 16:51

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 16:51
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Os clubes paulistas voltaram a trabalhar com bola apenas na última quarta-feira, enquanto isso os clubes cariocas já estão fazendo partidas oficiais pelo campeonato estadual. A diferença no tempo de trabalho é significativa e deve ser maior ainda quando começarem os campeonatos nacionais, segundo o preparador físico do Corinthians, Michel Huff, em entrevista coletiva virtual concedida nesta quinta-feira pela plataforma oficial do clube.Embora acredite nessa desfasagem física e técnica, o profissional corintiano opta pelo foco em seu trabalho e na sequência do planejamento organizado pela comissão técnica do Timão, que já exige uma grande demanda, já para as outras burocracias, ele prefere deixar aos órgãos competentes.
- A gente tem se preocupado primeiro em colocar os jogadores nas melhores condições para iniciarmos os trabalhos. Por enquanto não temos preocupação do que está acontecendo nos outros campeonato, temos muita demanda no clube, é pensar internamente, ter cuidado com os nossos jogadores, e deixar esses assuntos com a direção e órgãos governamentais que estão controlando as liberações. Claro que pode ter diferença técnica e física, vai ter com certeza, mas é uma situação nova para todo mundo. O que a gente pode controlar é nosso trabalho, nosso treino, respeitar a individualidade de cada um e deixar os jogadores prontos - comentou.

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