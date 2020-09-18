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futebol

Preparador de goleiros do Santos, Arzul é homenageado e agradece

Profissional completou 22 anos de Peixe em abril e afirmou: 'Não existe pessoa mais feliz que eu'...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 18:24

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 18:24
Crédito: Ivan Storti / Santos FC
O preparador de goleiros do Santos, Arzul, foi homenageado nesta sexta-feira (18) no CT Rei Pelé. Das mãos do ídolo Edu, o profissional do Peixe recebeu uma placa.
Santista de nascimento e coração, Arzul completou 22 anos de Santos em abril. Na sua mão já passaram nomes como Rafael Cabral, Vanderlei e atualmente João Paulo.
Emocionado, o integrante da comissão técnica santista agradeceu o carinho e lembrou os momentos difíceis dessa trajetória.
- Motivo de orgulho. Foram anos árduos. Eu perdi um ligamento cruzado direito, um menisco, mas se fosse pra perder a perna, eu perderia - afirmou Arzul.
- Um clube que eu amo e faço isso com a maior satisfação do mundo. Nesse momento não existe pessoa mais feliz do que eu - acrescentou. Quem também participou da homenagem foi o ídolo santista e atual auxiliar técnico, Serginho Chulapa.
- Totalmente merecido. Histórico de grandes goleiros que passaram pelo Santos na época dele, todos arrebentaram. Nada melhor do que o carinho da torcida e de todos, uma pessoa tão importante para a história do Santos - afirmou Chulapa.
Após ser expulso contra o Atlético-MG, pela nona rodada, na Vila Belmiro, e ter ficado de fora do banco de reservas no clássico contra o São Paulo, no último sábado (12), também na Vila, e voltará neste domingo, contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 11a rodada do Brasileirão.

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