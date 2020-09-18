Preparador de goleiros do Santos, Arzul é homenageado e agradece

Crédito: Ivan Storti / Santos FC

O preparador de goleiros do Santos, Arzul, foi homenageado nesta sexta-feira (18) no CT Rei Pelé. Das mãos do ídolo Edu, o profissional do Peixe recebeu uma placa.

Santista de nascimento e coração, Arzul completou 22 anos de Santos em abril. Na sua mão já passaram nomes como Rafael Cabral, Vanderlei e atualmente João Paulo.

Emocionado, o integrante da comissão técnica santista agradeceu o carinho e lembrou os momentos difíceis dessa trajetória.

- Motivo de orgulho. Foram anos árduos. Eu perdi um ligamento cruzado direito, um menisco, mas se fosse pra perder a perna, eu perderia - afirmou Arzul.

- Um clube que eu amo e faço isso com a maior satisfação do mundo. Nesse momento não existe pessoa mais feliz do que eu - acrescentou. Quem também participou da homenagem foi o ídolo santista e atual auxiliar técnico, Serginho Chulapa.

- Totalmente merecido. Histórico de grandes goleiros que passaram pelo Santos na época dele, todos arrebentaram. Nada melhor do que o carinho da torcida e de todos, uma pessoa tão importante para a história do Santos - afirmou Chulapa.