Preparador analisa desempenho do Botafogo na volta do Carioca: 'Extremamente satisfeito'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Os três jogos do Botafogo no retorno do Campeonato Carioca foram avaliados como positivos pela equipe física do clube. Em entrevista à "BotafogoTV", Felippe Capella, preparador do Alvinegro, analisou o desempenho da equipe comandada por Paulo Autuori.

- Foram 95 dias longe do centro de treinamento. Estamos extremamente satisfeitos com os resultados. Tivemos 35 sessões de treinamentos online mais as atividades complementares durante a semana, tivemos um volume interessante no aspecto físico e foi muito válido todo esse esforço - afirmou.