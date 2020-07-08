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Preparador analisa desempenho do Botafogo na volta do Carioca: 'Extremamente satisfeito'

Em entrevista a BotafogoTV, Felippe Capella avalia três jogos no retorno do Estadual como positivos pelo pouco tempo de treinamentos e número baixo de lesões...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 17:54

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 17:54

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Os três jogos do Botafogo no retorno do Campeonato Carioca foram avaliados como positivos pela equipe física do clube. Em entrevista à "BotafogoTV", Felippe Capella, preparador do Alvinegro, analisou o desempenho da equipe comandada por Paulo Autuori.
- Foram 95 dias longe do centro de treinamento. Estamos extremamente satisfeitos com os resultados. Tivemos 35 sessões de treinamentos online mais as atividades complementares durante a semana, tivemos um volume interessante no aspecto físico e foi muito válido todo esse esforço - afirmou.
Apesar da eliminação, Capella viu a equipe enxergou a equipe preparada em termos físicos. Mesmo com oito dias de treinamento antes da primeira partida, o preparador comemorou o fato das poucos lesões.

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