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Prêmio Puskás: Arrascaeta é finalista ao lado de Suárez e Son; reveja o golaço de bicicleta

Uruguaio do Flamengo concorre pela pintura diante do Ceará, no Brasileiro de 2019. Meia já havia disputado o prêmio por gol marcado quando ainda defendia o Cruzeiro, mas perdeu...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 13:25

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 13:25

Já vencido por dois brasileiros (Neymar, pelo Santos, e Wendell Lira, pelo Goianésia), Arrascaeta pode fazer com que o futebol nacional consagre o terceiro ganhador do Prêmio Puskás - entregue pela Fifa ao autor ou autora do gol mais bonito da temporada. O uruguaio foi indicado entre os finalistas nesta sexta-feira, ao lado do compatriota Luis Suárez (Atlético de Madrid) e do sul-coreano Heung-min Son (Tottenham).
O gol de Arrascaeta foi antológico, uma vez que, após cruzamento de Rafinha, emendou uma bicicleta cinematográfica da entrada da área, no jogo contra o Ceará, pelo Brasileiro de 2019, no Castelão. O golaço, marcado em agosto, só não concorreu ao Puskás do ano passado pois ocorreu após a data de corte.
Brigar pelo Prêmio Puskás não é novidade na carreira do craque uruguaio. Em fevereiro de 2018, concorreu na cerimônia da Fifa ao marcar em uma jogada parecida. À época no Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, arrematou um voleio em cruzamento do lateral-direito Edílson. O gol de Arrascaeta pela Raposa não saiu vencedor do prêmio, criado em 2009.
Ou seja, será a segunda tentativa de Arrascata para levar o troféu, cujo vencedor será anunciado no dia 17 de dezembro, na cerimônia oficial do The Best FIFA Football Awards, em Zurique, na Suíça.
O ganhador do Puskás 2020 saíra após uma fatia (50%) de votação popular, via site da Fifa, e a outra (50%) de pleito com especialistas convidados pela entidade. Veja os gols de Suárez e Son aqui.
Em tempo: o último vencedor foi o jovem húngaro Dániel Zsóri (Fehérvár), que desbancou Lionel Messi, inclusive.

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