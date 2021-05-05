Premier League remarca partida entre Manchester United e Liverpool; veja a nova data

A Premier League, organizadora do Campeonato Inglês, anunciou nesta quarta-feira que a partida entre Manchester United e Liverpool, que seria disputada no último domingo, foi marcada para o dia 13 de maio, uma quinta-feira. O duelo pela competição nacional foi adiado por conta de protestos de torcedores dos Diabos Vermelhos.

+ Veja a tabela da Premier LeagueO jogo, que será válido pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, será em meio a uma maratona para o time de Ole Gunnar Solskjaer. No próximo domingo (9), o Manchester United encara o Aston Villa. Na terça-feira (11), dois dias depois, os Red Devils recebem o Leicester. Ou seja, o clube entrará em campo três vezes no intervalo de cinco dias.