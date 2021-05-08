Premier League, Campeonato Carioca... saiba onde assistir aos jogos de sábado

O fim de semana do futebol começa agitado pelas competições ao redor do mundo. Nesse sábado (8), o Manchester City recebe o Chelsea, às 13h30, pela 35ª rodada da Premier League. A transmissão será feita pela ESPN Brasil. O Flamengo enfrenta o Volta Redonda, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca de 2021, às 21h05, no Maracanã. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0, jogando fora de casa, com três gols do atacante Pedro.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
10h - Udinese x Bologna Campeonato Italiano Onde assistir: Estádio TNT Sports
10h - Spezia x Napoli Campeonato Italiano Onde assistir: Estádio TNT Sports
10h30 - Wolfsburg x Union Berlin Bundesliga Onde assistir: OneFootball
10h30 - Borussia Dortmund x RB Leipzig Bundesliga Onde assistir: OneFootball
10h30 - Hoffenheim x Schalke 04 Bundesliga Onde assistir: OneFootball
10h30 - Werder Bremen x Bayer Leverkusen Bundesliga Onde assistir: OneFootball
11h10 - Barcelona x Atlético de Madrid La Liga Onde assistir: ESPN Brasil13h30 - Manchester City x Chelsea Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
13h30 - Bayern x Borussia Monchengladbach Bundesliga Onde assistir: Band, OneFootball
15h45 - Fiorentina x Lazio Campeonato Italiano Onde assistir: Estádio TNT Sports
16h - Vasco da Gama x Madureira Campeonato Carioca Onde assistir: Vasco TV
16h - Ceará x Bahia Copa do Nordeste Onde assistir: SBT, Fox Sports e Nordeste FC
16h - Liverpool x Southampton Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
21h05 - Flamengo x Volta Redonda Campeonato Carioca Onde assistir: Carioca TV, FlaTV