Prefeitura do Rio vai multar gestão do Maracanã por público no Fla-Flu: 'Infração sanitária gravíssima'

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A presença dos 148 convidados no Fla-Flu do último sábado trará um prejuízo para a gestão do Maracanã. Neste domingo, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro anunciou que vai multar a administração do estádio em R$ 14.060,72 pelo público presente no primeiro jogo da final do Carioca.

+ Fla-Flu termina com confusão entre atletas, dirigentes e convidados no Maracanã Em nota oficial (leia na íntegra no final da matéria), o órgão apontou "infração sanitária gravíssima" e alertou que não houve nenhum pedido de liberação para convidados por parte de Flamengo, Fluminense ou Ferj. Vale lembrar que os presentes não fizeram testes de Covid-19 e foram apenas orientados a usarem máscara e respeitarem distanciamento entre eles.

Ao todo, a federação registrou 148 convidados na partida do último sábado. Desse total, 114 eram convidados rubro-negros, mas havia também patrocinadores, funcionários da Record e também da Secretaria de Esportes do governo do Rio de Janeiro.

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Presidente da Ferj, Rubens Lopes criticou a decisão da Prefeitura em multar a administração do Maracanã.

- Quando se trata do interesse da CBF e da Conmebol, nada é obstáculo para se colocar cinco mil pessoas no estádio, de qualquer jeito, sem protocolo e sem qualquer cuidado que não seja a mímica do ilusionismo conveniente. Quando a ciência sucumbe à política ou a outros interesses, pouco se pode fazer. Aguardem o início do Campeonato Brasileiro e poderão ver que tudo passará a valer e ser possível - disse Rubens Lopes, ao UOL.Confira a nota da Secretaria Municipal de Saúde:

"A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que a presença de público em estádios e ginásios esportivos, ainda que não pagante, está expressamente vedada por força do Decreto 48425/21.

A iniciativa de manter 300 convidados no interior do estádio do Maracanã para assistirem à partida entre Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Carioca, ocorrida sábado (15/05), configurou infração sanitária classificada como gravíssima, pelo potencial do dano causado, conforme previsto no art. 30, XXV do Decreto 45585/18, combinado com o Decreto 48425/21, que prevê a penalidade de multa.

Por isso, será aplicada uma multa, no valor de R$14.060,72, à administração do Maracanã, que tem a responsabilidade de zelar pelo cumprimento das medidas de proteção à vida.