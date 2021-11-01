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futebol

Prefeitura de BH libera 100% da capacidade de público nos estádios

Os jogos de Cruzeiro, Atlético-MG e América-MG no Mineirão e Independência poderão receber o público sem restrições...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 18:56

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 18:56

Crédito: O Gigante da Pampulha voltará a ter capacidade máxima de público nas partidas no estádio-(Bruno Haddad/Cruzeiro
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) reviu mais uma vez seu protocolo sanitário de combate à Covid-19 quanto a presença se público nos estádios da capital mineira. Agora, as arenas esportivas podem receber 100% de suas capacidades, Todavia, ainda será necessário apresentar comprovante de duas doses da vacina contra a Covid-19 ou exame negativo para a doença, realizado no prazo máximo de 72 horas antes do jogo
Outra medidas que será mantida é o uso de máscaras, que segue como obrigatório dentro do estádio, não existindo uma previsão para o fim do seu uso. A prefeitura vai oficializar a medida nesta terça, 2 de novembro, com a publicação da norma realizada no Diário Oficial do Município (DOM). Assim, Mineirão poderá ter 62.000 pessoas presentes, equanto o Independência 23.018 torcedores. O Atlético-MG já quer utilizar a capacidade máxima do estádio no duelo contra o Grêmio, nesta quarta-feira, no Mineirão, em jogo adiado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O último jogo sem restrições de público no Gigante da Pampulha foi entre Cruzeiro e CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil do de 2020, que teve 13.118 pessoas no estádio. O jogo aconteceu no dia 11 de março de 2020 e o time alagoano venceu a Raposa por 3 a 0.

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