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futebol

Prefeitura de BH ignora liberação de torcida nos estádios e veta abertura

A capital mineira não irá seguir, por enquanto, a liberação do Ministério da Saúde dada à CBF para que  haja público nos jogos...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 19:17

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 19:17
Crédito: Reprodução/Twitter
Mesmo tendo um parecer favorável do Ministério da Saúde para que os jogos das da Série A do Campeonato Brasileiro voltem ter a presença do torcedor, não sensibilizou a Prefeitura de Belo Horizonte, que vetou o retorno do público aos estádios,a partir de outubro. -A Secretaria Municipal de Saúde e o Comitê de Enfrentamento à Covid, neste momento, não autorizam o retorno das torcidas aos estádios em Belo Horizonte. A SMSA não recebeu qualquer notificação ou comunicado a este respeito e reafirma que essa decisão cabe ao município- disse a assessoria da PBH por em nota enviada à imprensa.
Os casos da COVID-19 em Minas Gerais estão subindo, assim com o número de mortes, sendo que nas últimas 24 horas, mais 2.039 pessoas infectadas, chegando ao total de 273.233 registros da doença, que matou 6764 mineiros desde março segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde. No Brasil, os números são 4.558.068 de infectados e 137.272 em mortes. Belo Horizonte é a cidade com o maior número de casos no estado de Minas e a taxa de transmissão voltou a aumentar com a flexibilização na abertura de bares, restaurantes e comércios não-essenciais. deixando a capital mineira em estado de alerta. CBF recebeu aval do Ministério da Saúde Nesta terça-feira, 22 de setembro, a CBF teve a aprovação do Ministério da Saúde para que as equipes da Série A possam receber torcedores nos estádios embasadas em um plano sanitário e de protocolo enviadas pela entidade que controla o futebol nacional. A ideia é ter pelo menos 30% de público nos jogos já em outubro. Todavia, a CBF terá de negociar com secretarias estaduais e municipais para conseguir liberar todos os estádios. Posição dos clubes mineiros Atlético-MG e América-MG se posicionaram sobre a volta dos jogos com torcida aos estádios. O Cruzeiro ainda não respondeu à reportagem sobre o caso.
América-MG: O Clube entende que o momento ainda é de cuidados e que o retorno do público aos estádios deve ser feito com total segurança, priorizando a saúde dos torcedores e de todas pessoas envolvidas nas partidas. Atlético-MG: O Atlético está de acordo, desde que valha para todos os estádios e todos os clubes.

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