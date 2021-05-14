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Prefeitura alega 'falta de detalhes no protocolo' e veta pedido do Flamengo por público na final do Carioca

Jogo de volta da decisão do Estadual, no próximo sábado (22), seguirá com portões fechados, de acordo com nota emitida pela entidade...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 20:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2021 às 20:36
Crédito: Divulgação
As duas finais do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense serão realizadas sem a presença do público. Após tentativas do Flamengo e da Ferj de autorizar a presença de torcedores no Maracanã no jogo de volta, a Prefeitura decidiu vetar essa possibilidade. A decisão foi confirmada em nota emitida pela Secretaria Municipal de Saúde na noite desta sexta-feira.
+ Quem leva? Flamengo e Fluminense se reencontram em decisão do Carioca; relembre Fla-Flus históricosSegundo a entidade, a "falta de detalhes sobre o protocolo de segurança sanitária" foi o motivo do veto. A Secretaria também reforçou na nota que o Decreto Rio Nº 48425, de 13 de janeiro de 2021, "que suspende temporariamente a presença de público em estádios e ginásios esportivos", continua em vigor.
O Flamengo era o grande defensor da volta do público ao Maracanã. O clube ainda contou com o apoio da Ferj, que publicou, na terça-feira, uma resolução em que defendia a presença de torcida nas finais do Estadual e da Taça Rio. Fluminense, Vasco e Botafogo se colocaram contrários ao retorno do público.
Na reunião com o prefeito Eduardo Paes na última quarta-feira, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, propôs apresentar um protocolo de segurança para possibilitar a presença de torcedores no Maracanã, e a Secretaria de Saúde ficou de avaliar. Nesta sexta-feira, porém, Eduardo Paes disse que julgava ser possível o retorno do público.
+ Diego projeta Fla-Flu na final: 'Estão criando dificuldade. Para nós e para o futebol carioca, isso é excelente'
Flamengo e Fluminense vão definir o campeão do Carioca em jogos de ida e volta neste e no próximo sábado, dias 15 e 22 de maio. Ambos os confrontos serão às 21h05, no Maracanã. Se houver empate na soma dos placares, haverá decisão por pênaltis.LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA:
"A presente Nota Técnica, emitida pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro – S/IVISA-RIO, tem o objetivo de esclarecer que a situação epidemiológica do Município de risco elevado para a transmissão da Covid-19 requer cautela para a liberação de eventos esportivos de grande porte com a presença de público, em razão do potencial impacto causado pelo potencial de aglomeração na entrada e saída e deslocamento de pessoas.
Por esse motivo, o Decreto Rio 48.425, de 2021 suspende a realização de eventos esportivos com a presença de público em estádios e ginásios.
Em relação à solicitação do Clube do Flamengo para a Secretaria Municipal de Saúde, considerando a falta de elementos mais detalhados acerca de protocolos sanitários específicos, voltados à realização das partidas finais do campeonato carioca com a presença de público nos dias 15 e 22 de maio de 2021, e considerando também a situação epidemiológica, indeferimos a solicitação".

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