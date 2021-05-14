Prefeitura alega 'falta de detalhes no protocolo' e veta pedido do Flamengo por público na final do Carioca

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As duas finais do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense serão realizadas sem a presença do público. Após tentativas do Flamengo e da Ferj de autorizar a presença de torcedores no Maracanã no jogo de volta, a Prefeitura decidiu vetar essa possibilidade. A decisão foi confirmada em nota emitida pela Secretaria Municipal de Saúde na noite desta sexta-feira.

+ Quem leva? Flamengo e Fluminense se reencontram em decisão do Carioca; relembre Fla-Flus históricosSegundo a entidade, a "falta de detalhes sobre o protocolo de segurança sanitária" foi o motivo do veto. A Secretaria também reforçou na nota que o Decreto Rio Nº 48425, de 13 de janeiro de 2021, "que suspende temporariamente a presença de público em estádios e ginásios esportivos", continua em vigor.

O Flamengo era o grande defensor da volta do público ao Maracanã. O clube ainda contou com o apoio da Ferj, que publicou, na terça-feira, uma resolução em que defendia a presença de torcida nas finais do Estadual e da Taça Rio. Fluminense, Vasco e Botafogo se colocaram contrários ao retorno do público.

Na reunião com o prefeito Eduardo Paes na última quarta-feira, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, propôs apresentar um protocolo de segurança para possibilitar a presença de torcedores no Maracanã, e a Secretaria de Saúde ficou de avaliar. Nesta sexta-feira, porém, Eduardo Paes disse que julgava ser possível o retorno do público.

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Flamengo e Fluminense vão definir o campeão do Carioca em jogos de ida e volta neste e no próximo sábado, dias 15 e 22 de maio. Ambos os confrontos serão às 21h05, no Maracanã. Se houver empate na soma dos placares, haverá decisão por pênaltis.LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA:

"A presente Nota Técnica, emitida pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro – S/IVISA-RIO, tem o objetivo de esclarecer que a situação epidemiológica do Município de risco elevado para a transmissão da Covid-19 requer cautela para a liberação de eventos esportivos de grande porte com a presença de público, em razão do potencial impacto causado pelo potencial de aglomeração na entrada e saída e deslocamento de pessoas.

Por esse motivo, o Decreto Rio 48.425, de 2021 suspende a realização de eventos esportivos com a presença de público em estádios e ginásios.