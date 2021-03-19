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futebol

Prefeito anuncia proibição de treinamentos no Santos

Clube espera publicação do decreto, mas provavelmente não poderá treinar no CT Rei Pelé a partir de terça-feira da próxima semana...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 20:45

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 20:45
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Os prefeitos da Baixada Santista se reuniram virtualmente nesta sexta-feira e anunciaram medidas mais restritivas em toda a região, para intensificar o combate ao Covid-19.Entre muitas medidas anunciadas, o prefeito de Santos, Rogério Santos, foi questionado sobre qual será a atitude da Prefeitura em relação aos treinamentos do Peixe e foi enfático na resposta."Vou conversar com o presidente (Rueda), mas estará proibido. Não teremos exceções na Baixada Santista. Temos que ser coerentes", explicou o político.ºA diretoria santista ainda não foi comunicada da decisão, que passa a valer a partir da próxima terça-feira, depois da publicação do decreto. Com a proibição, o Santos ficaria sem poder treinar no CT Rei Pelé até o dia 4 de abril, o que afetaria diretamente a preparação para o primeiro jogo diante do San Lorenzo, que será no dia 6.

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