'Predestinado': Globoplay lançará série documental que conta trajetória de vida de Gabigol

Crédito: Mariana Sá

Neste domingo, o Globoplay, plataforma de streaming do Grupo Globo, lançará uma série documental sobre a vida de Gabigol, ídolo do Flamengo. O documentário "Predestinado", de quatro episódios, contará a origem do jogador até a chegada ao Rubro Negro Carioca.+ Flamengo planeja dividir valor milionário entre jogadores e estafe pelo títuloA produção da série documental durou 11 meses e conta histórias como a complicação no pato, a origem humilde da família, o início no futsal, a chegada ao Santos, a ida à Europa sem sucesso e também o retorno ao Brasil. "Predestinado" contou com a direção e o roteiro de Gustavo Gomes e de Marcelo Pizzi.

- O Gabriel tem uma personalidade muito forte. Isso não é segredo. Mas o processo que ele criou para separar a vida de jogador, a fama e as pressões da carreira foi a maior surpresa durante a produção. Ele tem um foco e uma consciência das suas ações muito grande. E se permite soltar dentro de campo toda a energia acumulada numa aparente timidez e leveza no dia a dia. Ele é um personagem complexo. Que provoca amor ou ódio dentro e fora de campo - disse Gustavo Gomes ao ge.O documentário revela as dificuldades da temporada de 2020 causadas pela pandemia do novo coronavírus e termina com o oitavo título do Brasileirão da história do clube. "Predestinado" também mostrará bastidores da conquista da Libertadores a partir de entrevistas especiais com Gabigol, com companheiros de time e com o ex-treinador do clube Jorge Jesus.