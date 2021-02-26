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'Predestinado': Globoplay lançará série documental que conta trajetória de vida de Gabigol

Série documental tem quatro episódios e será lançada neste domingo...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 17:39

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 17:39
Crédito: Mariana Sá
Neste domingo, o Globoplay, plataforma de streaming do Grupo Globo, lançará uma série documental sobre a vida de Gabigol, ídolo do Flamengo. O documentário "Predestinado", de quatro episódios, contará a origem do jogador até a chegada ao Rubro Negro Carioca.+ Flamengo planeja dividir valor milionário entre jogadores e estafe pelo títuloA produção da série documental durou 11 meses e conta histórias como a complicação no pato, a origem humilde da família, o início no futsal, a chegada ao Santos, a ida à Europa sem sucesso e também o retorno ao Brasil. "Predestinado" contou com a direção e o roteiro de Gustavo Gomes e de Marcelo Pizzi.
- O Gabriel tem uma personalidade muito forte. Isso não é segredo. Mas o processo que ele criou para separar a vida de jogador, a fama e as pressões da carreira foi a maior surpresa durante a produção. Ele tem um foco e uma consciência das suas ações muito grande. E se permite soltar dentro de campo toda a energia acumulada numa aparente timidez e leveza no dia a dia. Ele é um personagem complexo. Que provoca amor ou ódio dentro e fora de campo - disse Gustavo Gomes ao ge.O documentário revela as dificuldades da temporada de 2020 causadas pela pandemia do novo coronavírus e termina com o oitavo título do Brasileirão da história do clube. "Predestinado" também mostrará bastidores da conquista da Libertadores a partir de entrevistas especiais com Gabigol, com companheiros de time e com o ex-treinador do clube Jorge Jesus.
- Vamos contar a história de um ídolo polêmico, carismático, que conseguiu transcender o futebol e conquistar popularidade entre crianças e adultos. O olhar do núcleo de documentários do Esporte está voltado para essas grandes histórias que merecem ser contadas. Depois do grande sucesso de "Doutor Castor", estamos estreando mais dois projetos na próxima semana, "Predestinado" no Globoplay e "Acesso Total" no SporTV, com todos os bastidores da temporada do Corinthians - contou Gustavo Poli, diretor de Programas e Conteúdo Digital do Esporte da Globo, ao ge.

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