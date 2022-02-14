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Precisa de centroavante? Paulinho tem bons números ofensivos no início de temporada do Corinthians

Mesmo sendo o 14º jogador do Timão em minutos em campo, o meia lidera a equipe em gols e finalizações...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 07:00
O Corinthians parece cada vez mais distante em cumprir o sonho de contratar um centroavante de peso para a temporada, já que as negociações com Cavani e Diego Costa não tiveram um final feliz, e o foco da diretoria passou a ser acertar com um novo treinador. Embora não seja da posição, Paulinho lidera a equipe em importantes estatísticas ofensivas até o momento.> GALERIA - Torcedores do Timão zoam derrota do Palmeiras para o Chelsea
Atuando próximo a área, o atleta está com o "faro de gol" apurado. Segundo a página de estatísticas Footstats, o camisa 15 lidera o Timão em gols (dois), finalizações (12) e chutes no alvo (7).
Muito do bom rendimento do meia passa pela forma como a comissão técnica cuidou da condição física do atleta. Antes de chegar ao Timão, Paulinho passou por um longo período de inatividade na China devido a pandemia de Covid-19.
Quando conseguiu se desvincular do Guangzhou Evergrande, se transferiu para o Al Ahli, mas acabou tendo problemas na Arábia Saudita e ficou livre no mercado em setembro de 2021.
Por isso, Sylvinho, então técnico do Corinthians, demorou para colocá-lo na equipe titular, o que irritou a torcida corintiana. Mesmo com os minutos controlados pela comissão técnica e entrando no decorrer dos jogos, ele já havia deixado boa impressão em sua reestreia, contra a Ferroviária.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão
Foi no quarto jogo da temporada, já com Fernando Lázaro, que o meia começou a partida entre os titulares, e na mesma ocasião, marcou seu primeiro gol no retorno. Ele repetiu a dose contra o Mirassol, marcando pela primeira vez na Neo Química Arena.
Não é de hoje que Paulinho tem um caso sério de amor com as redes. Segundo o site "ogol", Paulinho anotou 170 gols desde 2006, quando começou a atuar pelo profissional.
O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (16), na Neo Química Arena, às 21h30 diante do São Bernardo, pelo Paulistão, e a expectativa é que o camisa 15 siga no time titular. Com dez pontos, o Timão é o líder do Grupo A.
Crédito: PaulinhocelebrandoseuprimeirogolnoretornoaoTimão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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