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futebol

Pré-temporada: Breno e Klaus fazem primeiro treino pelo Botafogo

Ainda sem serem anunciados oficialmente, jogadores já iniciam dia a dia com bola com o treinador Enderson Moreira na pré-temporada do Botafogo...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 21:50

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 21:50

Breno e Klaus ainda não foram anunciados oficialmente pelo Botafogo, mas já se comportam como jogadores do Glorioso no dia a dia. A dupla fez o primeiro treino com Enderson Moreira nesta quarta-feira, terceiro dia de pré-temporada, no campo anexo do Estádio Nilton Santos.+ Um ano de Durcesio Mello no Botafogo: as mudanças e o balanço do presidente em 365 dias de clube
Vinícius Lopes, outro jogador que tem status de contratação praticamente certa, também esteve no estádio. Diferente dos outros dois, fez apenas trabalhos na academia, sem subir ao gramado.
O clube resolve apenas a parte da papelada final dos três jogadores para poder anuncia-los, o que deve acontecer ainda essa semana. Aprovados nos exames, os atletas já começam a se integrar na realidade as atividades do treinador Enderson Moreira.
Breno e Vinícius Lopes vieram do Goiás e são consideradas apostas que podem evoluir, tanto que assinam contratos de longa duração. Klaus, com passagem de fim irregular no Ceará, chega para compor elenco.
Erison e Fabinho devem ser os próximos da lista a serem anunciados, mas ainda não têm status tão avançados quanto o trio em questão. Os cinco são os atletas que devem reforçar o Botafogo nesse período a 'curto prazo' da pré-temporada.
Crédito: TreinodoBotafogonestaquarta-feira(Foto:VítorSilva/Botafogo

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