Pré-selecionado, trio do Flamengo fica fora da convocação da Seleção para as Eliminatórias

Para jogos contra Chile e Bolívia, Tite anunciou a convocação para compromissos válidos pelas duas últimas rodadas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. E, dentre os 25 convocados, nenhum atleta pertence ao Flamengo, nem mesmo Gabigol, Everton Ribeiro e Pedro, que estavam na pré-lista do comandante do Brasil.

A Seleção enfrenta o Chile no dia 24 de março, no Maracanã, e a Bolívia no dia 29 de março, em La Paz, capital boliviana. Ou seja, o Fla já não sofreria com os desfalques, uma vez que a disputa das semifinais do Carioca será realizada antes da integração dos selecionáveis ao time de Tite.

Do futebol brasileiro, aliás, apenas o goleiro Weverton (Palmeiras) e o lateral-esquerdo Guilherme Arana (Atlético-MG) foram convocados nesta sexta.

PRÓXIMO JOGO DO FLA

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Com o trio preterido e importante para Paulo Sousa, o Flamengo garantiu a segunda posição da Taça Guanabara e, assim, terá a vantagem do empate na semifinal do Cariocão. A última rodada definirá se o adversário será o Vasco ou o Botafogo. O Fla enfrenta o Bangu no próximo sábado, às 19h30, no reencontro com o Maracanã, que estará lotado.