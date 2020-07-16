Pré-Brasileirão: Flamengo e Vasco organizam torneio amistoso em Brasília

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

Já finalizado o Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco não ficarão inativos quanto a jogos antes do início do Brasileiro. Isso porque, os clubes organizam, junto a Goiás e Atlético-GO, a realização de um torneio amistoso em Brasília, entre os dias 26 de julho e 2 de agosto - cerca de uma semana antes do Nacional. A informação inicial é do repórter Wellington Campos, da Rádio Tupi.

A ideia é que, nesse período, cada equipe dispute três partidas no Estádio Mané Garrincha (com portões fechados), tendo o Banco BRB, patrocinador master do Flamengo, como o principal investidor da idealização.

Por ora, Fla e Vasco não confirmam os amistosos oficialmente, mas dirigentes do Rubro-Negro sinalizaram positivamente para a realização do torneio, ainda nos corredores do Maracanã, após a conquista do Carioca, na última noite.