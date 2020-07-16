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futebol

Pré-Brasileirão: Flamengo e Vasco organizam torneio amistoso em Brasília

Além dos gigantes cariocas, Goiás e Atlético-GO também devem formar a competição, que tende a ser realizada entre os dias 26 de julho e 2 de agosto...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 17:03

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 17:03

Crédito: Alexandre Vidal/CRF
Já finalizado o Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco não ficarão inativos quanto a jogos antes do início do Brasileiro. Isso porque, os clubes organizam, junto a Goiás e Atlético-GO, a realização de um torneio amistoso em Brasília, entre os dias 26 de julho e 2 de agosto - cerca de uma semana antes do Nacional. A informação inicial é do repórter Wellington Campos, da Rádio Tupi.
A ideia é que, nesse período, cada equipe dispute três partidas no Estádio Mané Garrincha (com portões fechados), tendo o Banco BRB, patrocinador master do Flamengo, como o principal investidor da idealização.
Por ora, Fla e Vasco não confirmam os amistosos oficialmente, mas dirigentes do Rubro-Negro sinalizaram positivamente para a realização do torneio, ainda nos corredores do Maracanã, após a conquista do Carioca, na última noite.
Caso o Mané Garrincha não seja liberado para a realização dos jogos, o Bezerrão, situado em Gama (DF), surge como segunda opção - segundo informações da Rádio Sagres. Por lá, aliás, foi disputada a Copa do Mundo Sub-17 de 2019 (vencida pela Seleção Brasileira, com colaboração direta de Lázaro, joia do Flamengo).

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