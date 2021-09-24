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Prazo termina e Santos não terá reforços no Campeonato Brasileiro

Santos não vai contratar jogadores para a sequência do Brasileirão...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 20:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 20:32
Crédito: Reprodução/Santos
O Santos não terá mais reforços para a temporada 2021. O prazo máximo que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) disponibiliza para inscrições de jogadores se encerou nesta sexta-feira (24), às 19 horas.O técnico Fábio Carille viu a necessidade da chegada de um primeiro volante, mas foi informado que com poucos recursos financeiros e com o tempo se esgotando, seria difícil qualquer contratação.
Assim, a comissão técnica santista deve contar com reforços caseiros. Sandry e Jobson, volantes que estão machucados, podem jogar na posição. O goleiro John se recupera de uma cirurgia para correção do meniscal no joelho.
Kevin Malthus, revelado pelo clube, sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o treino em agosto, e não deve jogar mais nesta temporada.Em recente entrevista, o executivo de futebol do Santos, André Mazzuco, disse que a equipe pensa em 2022, mas antes pretende 'se livrar' da situação incomoda no Brasileirão 2021.
- Temos que ajustar no Brasileiro para melhorar até pensando no ano que vem, porque o Brasileiro molda o calendário. Caminhando bem, podemos planejar melhor 2022. E dentro da reconstrução do clube, fazer o Santos brigar por títulos como foi nos últimos anos - disse Mazzuco.
Com o fim do transfer ban, o Alvinegro contratou 10 reforços para a temporada: o goleiro Jandrei, os zagueiros Danilo Boza e Emiliano Velázquez, o lateral-esquerdo Moraes, os volantes Vinicius Zanocelo, Camacho, o meio-campista Augusto e os atacantes Marcos Guilherme, Léo Baptistão e Diego Tardelli.

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