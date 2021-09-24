Prazo termina e Santos não terá reforços no Campeonato Brasileiro

Crédito: Reprodução/Santos

O Santos não terá mais reforços para a temporada 2021. O prazo máximo que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) disponibiliza para inscrições de jogadores se encerou nesta sexta-feira (24), às 19 horas.O técnico Fábio Carille viu a necessidade da chegada de um primeiro volante, mas foi informado que com poucos recursos financeiros e com o tempo se esgotando, seria difícil qualquer contratação.

Assim, a comissão técnica santista deve contar com reforços caseiros. Sandry e Jobson, volantes que estão machucados, podem jogar na posição. O goleiro John se recupera de uma cirurgia para correção do meniscal no joelho.

Kevin Malthus, revelado pelo clube, sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o treino em agosto, e não deve jogar mais nesta temporada.Em recente entrevista, o executivo de futebol do Santos, André Mazzuco, disse que a equipe pensa em 2022, mas antes pretende 'se livrar' da situação incomoda no Brasileirão 2021.

- Temos que ajustar no Brasileiro para melhorar até pensando no ano que vem, porque o Brasileiro molda o calendário. Caminhando bem, podemos planejar melhor 2022. E dentro da reconstrução do clube, fazer o Santos brigar por títulos como foi nos últimos anos - disse Mazzuco.