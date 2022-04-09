Prazo curto: Flamengo e Internacional negociam por possível troca entre Edenílson e Willian Arão

A janela de transferências está perto de fechar, mas ainda pode pintar cara nova no Flamengo. A diretoria rubro-negra avalia envolver o volante Willian Arão em uma troca com o Internacional por Edenílson. O prazo para inscrições de jogadores no Campeonato Brasileiro nesta janela é até a próxima terça-feira, 12 de abril, o que dá aos clubes pouco tempo para chegarem a um consenso.Procurado pela reportagem do LANCE! neste sábado, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afirmou que "não tem conversa".

Destaques em temporadas recentes por Flamengo e Internacional, Willian Arão, de 29 anos, e Edenílson, de 32 anos, não vivem seus melhores momentos nos clubes, tendo os desempenhos questionados, mas seguem com respaldo dos técnicos. O camisa 5 rubro-negro disputou 14 dos 15 jogos sob o comando de Paulo Sousa. Já o camisa 8 do Colorado fez as mesmas 14 partidas, saindo do banco de reservas de Alexander Medina apenas uma vez.

No Internacional desde 2017, Edenílson renovou seu contrato com o clube em janeiro. O vínculo foi prorrogado por mais um ano, até dezembro de 2024. Willian Arão, que está no Ninho do Urubu desde 2016 e é jogador mais longevo do atual elenco do Flamengo, renovou com o Rubro-Negro em 2020, assinando até o final de 2023.

No protesto da torcida do Flamengo desta sexta-feira, na entrada do CT, Arão foi um dos alvos, assim como o goleiro Diego Alves e o meia Diego, que também estão entre os atletas com mais tempo de casa. Ambos chegaram em 2017.