Prass relembra final da Copa do Brasil e revela 'presságio' de Nobre

Crédito: Ari Ferreira/Lancepress!

2 de dezembro de 2015, São Paulo. O torcedor do Palmeiras deve se lembrar bem desse dia, quando a equipe sagrou-se campeã da Copa do Brasil diante do Santos, no Allianz Parque. Um dos grandes personagens da conquista, o goleiro Fernando Prass, hoje no Ceará, relembrou momentos marcantes do título.

- Aquele jogo foi uma sequência de fatos, um atrás do outro, que é impossível até para escrever um roteiro. Começou com a gente sendo massacrado por tudo mundo, dizendo que a gente ia ser atropelado. Depois aquela recepção no estádio, meus filhos ali comigo, no campo, perfilados, para cantar o hino nacional e sobe o mosaico – iniciou o arqueiro em live realizada pela Mancha Alviverde neste domingo.

- Fizemos 2 a 0, que era o necessário para o título, o Santos faz um e leva para os pênaltis. A gente abre dois gols de diferença nos pênaltis, mas o Rafa (Marques) erra e eu tenho que bater. O Ricardo vai bater o penúltimo eu quase pego com a ponta do pé e aí tudo se encaminha para eu bater. Eu que nunca tinha batido um pênalti na minha vida. Pênalti decisivo, primeiro título no Allianz... Isso vai ficar marcado também – complementou.E MAIS:Leila Pereira e Lamacchia tornam-se sócios da Mancha AlviverdeDe polêmicas a ‘sumiço’: os números de Lucas Lima no PalmeirasApós Pato apoiar Bolsonaro, Rivaldo e outros atletas movimentam web webLuxa define meta inicial do Palmeiras e relembra preleção de 2008Veron destaca atividades remotas para o Palmeiras continuar em altaPrass disse que, diferentemente do que muitos pensavam, ele estava treinando cobranças há muito tempo, até porque o técnico na época, Marcelo Oliveira, cobrava isso de todo o elenco. Um fato curioso, inclusive, aconteceu um desses treinamentos com o então presidente, Paulo Nobre.

- Eu comecei a treinar e bater muito bem na bola e uns dois, três meses, antes da final, o Paulo Nobre, vendo um treino, comentou: ‘Tu está batendo bem, hein, tu vai decidir para nós’, e eu até brinquei com ele, falei ‘tá maluco?’. E aí, no dia do jogo, o auxiliar do Marcelo Oliveira perguntou para mim se eu bateria e eu falei: ‘Eu bato, só que não vai precisar’ – revelou ele, que complementou: