Poupados e suspensos: Red Bull Bragantino tem desfalques para encarar o Palmeiras

Na tarde de domingo, o Red Bull Bragantino encara o Palmeiras em duelo que marca o encerramento da fase de grupos do Campeonato Paulista.
Em confronto que será disputado no Nabi Abi Chedid, o Massa Bruta terá alguns desfalques para encarar o Verdão.
O goleiro Cleiton e o lateral-esquerdo Guilherme, expulsos diante do Ituano, estão fora da partida por suspensão.
Por opção de Mauricio Barbieri, o zagueiro Natan, o lateral Luan Cândido e o volante Eric Ramires foram poupados.
A boa notícia é que o atacante Helinho, recuperado de lesão, foi relacionado e vai para o confronto dentro de casa.