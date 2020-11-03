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Pottker já treina e Henrique está liberado para voltar aos trabalhos

O atacante ainda não teve o contrato registrado no BID, mas ele tem chances de atuar pela Raposa na sexta-feira, 6, contra o Botafogo-SP, na Série B...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 18:55

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 18:55

Crédito: Willian Pottker ainda não foi apresentado oficialmente, mas já está treinando na Toca da Raposa II-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O atacante Willian Pottker já participou dos trabalhos na Toca da Raposa nesta terça-feira, 3 de novembro. O jogador, contratado no fim de semana pelo time mineiro. Pottker ainda depende do registro do seu contrato na CBF para poder jogar pelo time azul, o que deve ocorrer nos próximos dias. Outra presença nas atividades da Raposa foi a do volante Henrique. Ele por cirurgia para tratar uma lesão no menisco lateral do joelho direito há duas semanas. Henrique foi liberado pelo departamento médico e já está fazendo a preparação física para voltar a jogar. O Cruzeiro está se preparando para a partida contra o Botafogo-SP, na próxima sexta-feira, 6 de novembro, às 19h15, em Ribeirão Preto, pela abertura do returno da Série B. A equipe celeste está fora da zona do rebaixamento, com 20 pontos, ocupando a 16ª posição.

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