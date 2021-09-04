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Postura, Rafael Moura e meio-campo: cinco coisas para prestar atenção no Botafogo contra o Remo, na Série B

Equipe comandada por Enderson Moreira terá chance de provar que desempenhos fora de casa realmente mudaram e time vai ter mudança no comando do ataque...
LanceNet

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Publicado em 

04 set 2021 às 07:00

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 07:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Desafio à vista: o Botafogo entra em campo, neste sábado, para enfrentar o Remo pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão, no Baenão, às 19h30. Se vencer, pode terminar a rodada na 3ª posição; se for superado, pode cair até para a 6ª colocação.
+ Rival do Botafogo, Remo evoluiu na Série B com Felipe Conceição, mas tem desempenho ruim contra o 'G10'
Em uma partida crucial para se confirmar no G4, a equipe comandada por Enderson Moreira terá importantes mudanças no time. O LANCE! separou cinco pontos para prestar atenção no Botafogo.Ataque: Rafael Navarro, jogador com mais participações em gols na Série B, está suspenso. O substituto natural é Rafael Moura, que deve fazer o primeiro jogo como titular pelo Botafogo. A característica da equipe muda, já que He-Man, diferente do camisa 9, é mais pivô e não tanto jogador para recuar e sair da área para participar.
Comportamento: o Botafogo que vai até Belém é o que venceu o Coritiba no Couto Pereira ou o que fez campanha de luta contra o Z4 como visitante no primeiro turno? A partida também vai servir como uma confirmação de como será a postura do Alvinegro longe do Rio de Janeiro.
Luiz Henrique e Carlinhos: contratados recentemente, a dupla oriunda do Fortaleza já está relacionada. Os dois devem iniciar o jogo do banco, mas são opções interessantes com o que o jogo pode se desenrolar.
Meio-campo: o Remo atua com Felipe Gedoz, meia de origem, como falso 9. A movimentação é uma das chaves da equipe, que fica sem um atleta fixo entre a defesa. O duelo no meio para tentar recuperar a bola e tentar tirar a referência da equipe paraense será fundamental para o Botafogo ganhar campo e criar jogadas.
Chay: sem Navarro, como o camisa 14 vai se comportar ao lado de um atacante de mais referência na área? O meio-campista tem sido marcante justamente pela movimentação que entrega no terço final. A ver como vai se mexer diante da mudança no setor ofensivo.

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