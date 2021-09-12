Postura dentro de campo, Michael, Pedro e mais: o que ficar de olho no Flamengo no jogo contra o Palmeiras

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Chegou a hora do Flamengo voltar a campo. Na tarde deste domingo, o Rubro-Negro Carioca enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, às 16h, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse será o primeiro jogo do Fla desde o dia 28 de setembro, quando o time goleou o Santos, na Vila Belmiro. Dessa forma, a seguir, o LANCE!, que transmite o duelo em tempo real, mostra o que ficar de olho no Flamengo para o confronto. > Entenda como o Flamengo teve um final feliz com David Luiz

Postura dentro de campo

O Flamengo de Renato Gaúcho se mostrou um time de muita intensidade, goleadas e domínio. No entanto, o Fla já tem oito desfalques e duas dúvidas para o jogo deste domingo. Assim, será interessante ver como será a postura do Rubro-Negro dentro de campo: vai para cima como sempre ou, por causa de desfalques, trabalhará mais nos contra-ataques. Pedro

Como Gabigol é um dos lesionados do Flamengo, Pedro, naturalmente, deverá ganhar oportunidade. Assim, o atacante terá chance demostrar serviço e, consequentemente, brigar por um espaço entre os titulares do time. Ainda vale lembrar que o jogador alcançou o maior jejum de gols da carreira. Portanto, diante do Palmeiras, o camisa 21 buscará acabar com esse momento negativo.

> Veja a tabela do BrasileirãoMichael

O atacante ainda não conseguiu se firmar desde que chegou no Flamengo. No entanto, por conta da lesão de Bruno Henrique, Michael ganhou espaço no time titular e correspondeu no nível que o clube espera. Inclusive, nas últimas duas partidas, o camisa 19 participou de quatro gols do Rubro-Negro Carioca. Então, esta será mais uma oportunidade para o jogador mostrar evolução e se consolidar como uma das peças fundamentais do grupo dentro de campo.Ramon

O jovem lateral-esquerdo formado nas categorias de base é uma das promessas do Flamengo para o futuro. Neste domingo, ele deverá ser o titular, uma vez que Filipe Luís e Renê não estão à disposição de Renato Gaúcho. Assim, Ramon terá uma grande chance para mostrar que é o futuro da posição na Gávea. Disputa por posição no meio-campo