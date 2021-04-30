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Posto Corinthians será inaugurado neste sábado, em Itaquera, com funcionamento 24 horas

Localizado na esquina da Avenida Líder com a Maria Luiza Americano, o posto terá telões para transmissão de jogos, arquibancada e um painel com constelação de títulos...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 15:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 15:16
Crédito: Divulgação/Corinthians
No bairro mais alvinegro de São Paulo, nasce o Posto Corinthians, um espaço de serviços de abastecimento e conveniência que homenageia o estilo de vida do povo que torce e acredita até o último minuto. Com funcionamento 24 horas, o posto fica em Itaquera, na esquina das avenidas Líder e Maria Luiza Americano – a 1,3km da Neo Química Arena, que abriga os jogos do Timão.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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O Posto Corinthians passa a funcionar a partir deste sábado, dia 1º de Maio, e oferece combustíveis de qualidade e preço justo junto à experiência de vivenciar o time a cada espaço. O projeto, licenciado para o Grupo CPN, se traduz também na missão de apoiar o amor ao clube: tudo que for consumido no posto, seja ao abastecer ou na loja de conveniência, contará para ajudar o Corinthians, uma vez que parte do valor faturado no posto é revertida ao clube.
Será o primeiro posto de combustíveis de um time de futebol é uma inovação que, para os idealizadores do projeto, só poderia nascer no Corinthians, já que o orgulho de ser corintiano transcende o estádio e se traduz na maneira com que os torcedores vivem. Pensando nisso, o Posto Corinthians abrirá a possibilidade não apenas de abastecer o carro, mas também de reunir a Fiel torcida em um lugar que traz todo o legado do Timão.Reduto alvinegro
Com projeto assinado pela FutureBrand São Paulo, todos os espaços são pensados para traduzir a história do clube alvinegro e proporcionar a vivência de ser Timão. Para os dias de jogos, os dois telões localizados nas áreas externas transmitirão as partidas, que os torcedores poderão assistir da arquibancada de concreto batido – inspirada no antigo setor da “geral”.
É lá, também, que está o memorial de brasões e os tradicionais bandeirões do clube. O velho alambrado do Pacaembu aparece na escolha dos materiais do guarda-corpo, que ajudam a criar o clima de assistir o jogo no estádio. O posto ainda contará uma loja de conveniência, que venderá produtos licenciados.
- Nosso maior desafio era criar um local de convivência, que fosse convidativo e intuitivo ao mesmo tempo. As pessoas precisam chegar e se sentir à vontade, seja para abastecer, para assistir ao jogo ou para ficar no deck com a galera quando a pandemia passar - explicou Arnaldo Bastos, diretor de Criação e Sócio da FutureBrand São Paulo.
Instagramável, o Paredão do Torcedor é onde o público poderá registrar e contar para o mundo sua paixão pelo Corinthians. Com a possibilidade de trocar o letreiro com facilidade, o painel se torna um ponto de fotos por trazer o nome do torneio, o placar e as últimas vitórias do time.
O espaço ainda vai servir para comunicar as próximas partidas que serão transmitidas no Posto Corinthians, e um lugar de honra foi reservado para as conquistas do Timão: um painel iluminado com estrelas. Cada uma delas representa um título e, juntas, elas formam uma constelação de orgulho.
Campeonato de Grafite
Para a área superior do Posto Corinthians haverá um concurso de Grafite, que escolherá um artista para personalizar o espaço com o tema escolhido: as duas décadas do Mundial de 2000. No perfil @postocorinthians, no Instagram, saiba como participar. Os detalhes serão divulgados em breve.
Serviço
Não é por acaso que o Posto Corinthians está localizado na Avenida Líder, número 2000. Afinal, no ano 2000 o Corinthians liderava o futebol mundial e trouxe para casa sua primeira taça do Mundial de Clubes.

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