Posto Corinthians será inaugurado neste sábado, em Itaquera, com funcionamento 24 horas

Crédito: Divulgação/Corinthians

No bairro mais alvinegro de São Paulo, nasce o Posto Corinthians, um espaço de serviços de abastecimento e conveniência que homenageia o estilo de vida do povo que torce e acredita até o último minuto. Com funcionamento 24 horas, o posto fica em Itaquera, na esquina das avenidas Líder e Maria Luiza Americano – a 1,3km da Neo Química Arena, que abriga os jogos do Timão.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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O Posto Corinthians passa a funcionar a partir deste sábado, dia 1º de Maio, e oferece combustíveis de qualidade e preço justo junto à experiência de vivenciar o time a cada espaço. O projeto, licenciado para o Grupo CPN, se traduz também na missão de apoiar o amor ao clube: tudo que for consumido no posto, seja ao abastecer ou na loja de conveniência, contará para ajudar o Corinthians, uma vez que parte do valor faturado no posto é revertida ao clube.

Será o primeiro posto de combustíveis de um time de futebol é uma inovação que, para os idealizadores do projeto, só poderia nascer no Corinthians, já que o orgulho de ser corintiano transcende o estádio e se traduz na maneira com que os torcedores vivem. Pensando nisso, o Posto Corinthians abrirá a possibilidade não apenas de abastecer o carro, mas também de reunir a Fiel torcida em um lugar que traz todo o legado do Timão.Reduto alvinegro

Com projeto assinado pela FutureBrand São Paulo, todos os espaços são pensados para traduzir a história do clube alvinegro e proporcionar a vivência de ser Timão. Para os dias de jogos, os dois telões localizados nas áreas externas transmitirão as partidas, que os torcedores poderão assistir da arquibancada de concreto batido – inspirada no antigo setor da “geral”.

É lá, também, que está o memorial de brasões e os tradicionais bandeirões do clube. O velho alambrado do Pacaembu aparece na escolha dos materiais do guarda-corpo, que ajudam a criar o clima de assistir o jogo no estádio. O posto ainda contará uma loja de conveniência, que venderá produtos licenciados.

- Nosso maior desafio era criar um local de convivência, que fosse convidativo e intuitivo ao mesmo tempo. As pessoas precisam chegar e se sentir à vontade, seja para abastecer, para assistir ao jogo ou para ficar no deck com a galera quando a pandemia passar - explicou Arnaldo Bastos, diretor de Criação e Sócio da FutureBrand São Paulo.

Instagramável, o Paredão do Torcedor é onde o público poderá registrar e contar para o mundo sua paixão pelo Corinthians. Com a possibilidade de trocar o letreiro com facilidade, o painel se torna um ponto de fotos por trazer o nome do torneio, o placar e as últimas vitórias do time.

O espaço ainda vai servir para comunicar as próximas partidas que serão transmitidas no Posto Corinthians, e um lugar de honra foi reservado para as conquistas do Timão: um painel iluminado com estrelas. Cada uma delas representa um título e, juntas, elas formam uma constelação de orgulho.

Campeonato de Grafite

Para a área superior do Posto Corinthians haverá um concurso de Grafite, que escolherá um artista para personalizar o espaço com o tema escolhido: as duas décadas do Mundial de 2000. No perfil @postocorinthians, no Instagram, saiba como participar. Os detalhes serão divulgados em breve.

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