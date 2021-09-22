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Possível titularidade de David Luiz mostra cartão de visitas do novo zagueiro do Flamengo

Último jogo que o defensor disputou ocorreu no dia 2 de maio; mesmo assim, ele apresentou boa forma física e a expectativa era de que logo pudesse estrear...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 05:00
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Apresentado na última semana pelo Flamengo, David Luiz já deve ser titular contra o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira, às 21h30, em partida válida pela semifinal da Libertadores, no Maracanã. O fato mostra o cartão de visitas do zagueiro, uma vez que o último jogo oficial que disputou ocorreu no dia 2 de maio, quando ainda defendia o Arsenal, da Inglaterra. > Como chega o Barcelona para a semifinal da Libertadores contra o Flamengo Desde que deixou os Gunners, David Luiz manteve a forma e, assim, apresentou boa condição física quando chegou ao Flamengo. Dessa forma, a expectativa era de que logo pudesse estrear - menos de duas semanas depois, o zagueiro já deve disputar o primeiro jogo com a camisa do Rubro-Negro.
Ainda vale lembrar que o sistema defensivo do Flamengo vem em ascensão desde a chegada do técnico Renato Gaúcho. Jogadores contestados como Bruno Viana, Gustavo Henrique e Léo Pereira cresceram de produção e mostraram segurança quando acionados.
> Quem será o campeão da Libertadores? Veja a tabela e simule!
Desse modo, o Renato Gaúcho não precisaria "forçar" uma estreia do zagueiro, uma vez que os demais nomes para a posição estão desempenhando conforme o esperado. O próprio técnico, após a derrota para o Grêmio, destacou que o Flamengo não pode perder atletas e que o duelo contra o Barcelona não seria o último do ano.
No fim das contas, David Luiz já se mostrou pronto para jogar mesmo que tenha passado por um longo período de inatividade e com toda a precaução da comissão técnica.

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