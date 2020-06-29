Possível saída de Jean Mota mostra que base será fundamental em 2020

Crédito: Ivan Storti/Santos

O Santos sempre foi conhecido por revelar muitos jogadores e ter uma base forte. E em 2020 os 'Meninos da Vila' podem ser fundamentais para a equipe comandada por Jesualdo Ferreira. Com a provável saída de Jean Mota, o Peixe terá trinta jogadores no elenco, sendo quinze formados na base santista.

Em grave crise financeira e impedido de registrar novos jogadores por dívidas na FIFA, o Santos aposta nas categorias de base para ter sucesso na temporada. Um exemplo disso foram as saídas do meia Evandro, dispensado, e do lateral-esquerdo Romário, que foi emprestado ao Cuiabá.

Nesta temporada, Jesualdo Ferreira vem utilizando frequentemente os atacantes Kaio Jorge, Yuri Alberto e Renyer, além de ter dado oportunidades para Sandry e Arthur Gomes, que estava emprestado à Chapecoense em 2019. Nomes como o zagueiro Robson Reis, o lateral-esquerdo Lucas Sena, o meia Lucas Lourenço e o atacante Allanzinho são observados de perto pela comissão técnica.

- A função do treinador é ensinar. Qualquer treinador é professor. Os torcedores do Santos precisam olhar com frieza e boa intenção para a realidade do clube. Elenco tem muitos jogadores novos. Eu faço questão de trazê-los para cima e têm jogado - afirmou Jesualdo.

O atual elenco santista tem jogadores formados no clube em quase todas as posições. O único setor que o Peixe não tem atletas da base são as laterais. A lista é formada por: Vladimir, João Paulo e John (goleiros), Lucas Veríssimo, Wagner Leonardo e Alex Nascimento (zagueiros), Alison, Anderson Ceará, Ivonei e Sandry (meias) e Kaio Jorge, Arthur Gomes, Yuri Alberto, Renyer e Tailson (atacantes).