Possível retorno de Cavalieri pode aumentar briga com Diego Loureiro no gol do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo informou nesta terça-feira o retorno do atleta Diego Cavalieri aos treinamentos com o grupo. O experiente goleiro não atua com a camisa alvinegra há mais de seis meses, quando sofreu uma lesão no tornozelo direito. Com uma possível volta de Cavalieri, o Glorioso ganha mais uma opção para o gol alvinegro.

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+ Ao L!, Oyama despista sobre futuro, mas garante ter feito 'escolha certa' com o Botafogo: 'Feliz para caramba'Diego Loureiro, atual goleiro titular do Botafogo, ganhou a posição após falhas de posicionamento de Douglas Borges em algumas partidas da temporada. Diego vinha fazendo atuações seguras na meta alvinegra porém tem sido irregular na saída do gol nos últimos jogos.

Na única derrota do Botafogo sob o comando do técnico Enderson Moreira, por 1 a 0 contra o Operário, Diego Loureiro falhou ao sair incorretamente do gol e teve participação direta no resultado. O goleiro também quase entregou um gol de empate no final da partida, na vitória do Botafogo contra o Vila Nova.

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Diego Cavalieri ainda está em fase final de transição mas sua volta a ser opção à equipe está próxima. O goleiro de 38 anos, junto com Gatito Fernández, que também está se recuperando de lesão, recebe um dos maiores salários do clube. Ambos os goleiros ainda não atuaram com a camisa do Botafogo nesta temporada por conta de suas lesões.

Em um cenário sem as ausências de Gatito e Cavalieri, Diego Loureiro seria o terceiro goleiro do Botafogo. Porém, com o afastamento dos experientes goleiros dos gramados por um bom período de tempo, a disputa pela posição ficou com Douglas Borges e Loureiro. Com a volta dos dois goleiros, o Botafogo tem que avaliar para saber como será o desempenho deles em uma possível volta depois de ficarem tanto tempo parados.