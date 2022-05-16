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futebol

Possível reforço, Marçal parabeniza Botafogo pela vitória nas redes sociais

Botafogo vê com otimismo conversas para contratação de Marçal, lateral-esquerdo que atua no Wolverhampton (ING)...

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 00:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2022 às 00:44
Após a vitória do Botafogo sobre o Fortaleza, por 3 a 1, Marçal utilizou as redes sociais para parabenizar o Glorioso. O lateral-esquerdo, que atua pelo Wolverhampton (ING), já acenou para contatos do clube e a diretoria vê com otimismo o andamento das conversas. André Mazzuco, diretor executivo de futebol, disse na última sexta-feira que as negociações por ele e Zahavi, do PSV (HOL), vão bem e contou que os jogadores já sinalizaram o desejo de atuar no Alvinegro. Veja a classificação da Série A do Brasileirão
Em seu Instagram, o jogador publicou uma imagem com emojis de fogo, utilizados pela torcida para representar o Botafogo, e aplausos. Relembre a fala de André Mazzuco sobre a transferência de Marçal:
- Marçal e Zahavi são abordagens que já são conhecidas, são atletas que estamos sim conversando já há algum tempo. São jogadores que têm uma questão mercadológica importante, o Marçal vem da Premier League, o Zahavi finalizou a temporada fazendo gol a torto e a direito. Tem uma abordagem bacana, as conversas são desenvolvidas. Esperamos que se concluam positivamente, são jogadores no nosso radar – explicou Mazzuco.
+ Botafogo vai contratar goleiro? Veja 10 “nomes escondidos” que poderiam ser tentadosPublicação de Marçal (Divulgação/Instagram/@marcaloficial)
Crédito: MarçalsinalizouquedesejaatuarnoBotafogoedevechegarnajaneladomeiodoano(Foto:Divulgação

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