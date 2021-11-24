Possível negociação de Arthur Cabral deve reviver problema entre Ceará e Palmeiras

Recentemente, o jornal 'Mundo Deportivo' apontou que o Barcelona estuda fazer uma investida na próxima janela de transferências para contar com os serviços do atacante Arthur Cabral, ex-Ceará e Palmeiras que, atualmente, defende o Basel.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPorém, o avanço dessas negociações devem reviver uma rusga alimendada desde o ano passado entre o Alvinegro de Porangabussu e o último clube pelo qual Arthur passou no Brasil antes de rumar para o futebol europeu. Rusga essa que tem como tema de discordia a propridade em percentual dos direitos do avante.
Na época em que o Basel adquiriu 70% dos direitos do atacante hoje com 23 anos de idade, tanto o Vozão como o Palmeiras dividiam 50% dos direitos e receberam, cada um, quantia equivalente a 25%. Ou seja, 2,2 milhões de euros cotados a R$ 13 milhões em junho do ano passado.
Porém, a interpretação da posse dos outros 30% tem uma nítida diferença para cearenses e paulistas onde o Palmeiras acredita ter direito a todo o percentual enquanto o Vozão entende que as partes seguem dividindo igualitariamente os direitos em 15% cada.