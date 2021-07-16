Posse de bola, desarmes e artilheiro da Série B: saiba como o Brusque chega para enfrentar o Botafogo

Crédito: Equipe faz campanha similar a do Botafogo na Série B (Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

O décimo primeiro de 38 capítulos. Neste sábado, o Botafogo entra em campo para medir forças com o Brusque no Estádio Augusto Bauer, às 19h30, em duelo válido pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão.

O Botafogo chega para a partida sem viver um bom momento: o time tem uma vitória nos últimos sete jogos no Campeonato Brasileiro. Nessa semana, o treinador Marcelo Chamusca foi demitido e a diretoria do Alvinegro ainda encontra dificuldade para achar um novo técnico. Ricardo Resende, de forma interina, comandará a equipe.

+ Resultados expressivos no sub-20 e postura: entenda por que o Botafogo deu uma chance a Ricardo Resende

Dentro de campo, o Brusque vive realidade parecida: a equipe catarinense também conquistou apenas um resultado positivo nos últimos sete jogos que disputou. O time comandado por Jerson Tetoni, que outrora chegou a figurar no G4, caiu para a segunda página na classificação.POSSE DE BOLA E INTENSIDADEO estilo de jogo do Brusque é baseado de uma forma propositiva. A equipe gosta de ter a bola e atua com dois pontas abertos pelos lados do campo, além de três jogadores no meio-campo - dois volantes e um atleta mais avançado, perto do sistema ofensivo.

- A característica desse time é ter a posse de bola. É assim desde o título da Série D, onde o Jerson ainda era o auxiliar. Nas vezes que tentou jogar fechado, o time se perdeu. São dois volantes, apenas um meia, o Thiago Alagoano, e três na frente - afirmou Rodrigo Santos, setorista da equipe na "TV Brusque", em entrevista ao LANCE!.

+ Com Rafael Carioca e Marco Antônio, Botafogo deve ter novidades contra o Brusque; veja provável time

Sem a bola, o objetivo da equipe catarinense é recupera-la o mais rápido possível. Não à toa, o Brusque é o time que mais desarma na Série B: em média, são 17.9 roubadas de bola por partida - os números são do site "SofaScore". Para efeito de comparação, o Botafogo é o último time neste quesito: 11.2 desarmes por duelo.

A equipe tem a quinta maior média de posse na Série B, com mais de 52% do tempo com a bola por partida. Além disto, é a sexta equipe que mais acerta passes na competição. Por outro lado, o treinador Jerson Tetoni parece ainda não ter encontrado uma formação ideal, principalmente no que diz respeito ao sistema defensivo.

- O ponto fraco é a linha de defesa, formada por Ianson e Alemão, e acho que a inconsistência do próprio técnico. Ele mexeu em cinco posições no jogo com o Remo (durante a semana), trocou até o goleiro, que ao meu ver não era necessário - analisou Rodrigo.EDU: MOMENTO DA CARREIRAPara além de todos os números, a principal arma do Brusque possui três letras: Edu. O atacante é o artilheiro da Série B, com oito gols marcados em dez jogos disputados. O Brusque, por exemplo, balançou a rede em 12 oportunidades na competição - ou seja, o camisa 9 é responsável por 66,6% dos tentos.

+ Veja a tabela da Série B

Edu, contudo, não deve ser o único foco de atenção do Botafogo na partida. O Brusque também tem um destaque no meio-campo nesta Série B do Campeonato Brasileiro.