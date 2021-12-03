Posições: goleiros do Vasco em 2021 passaram insegurança e deixaram péssima última imagem

O LANCE! inicia, nesta sexta-feira, uma série para contar a história do Vasco no ano a partir de cada posição. Começamos debaixo das traves, onde a insegurança imperou durante praticamente toda a temporada.Lucão e Vanderlei se alternaram na titularidade. Hoje com 20 anos, a revelação de São Januário iniciou com o Campeonato Carioca com o time de jovens enquanto os mais experientes finalizavam a pré-temporada.

E, de fato, àquela altura a responsabilidade pelo fraco rendimento da defesa dificilmente resvalava no camisa 28. Ele deu lugar ao experiente Vanderlei, de 37 anos, que teve como momento mais alto os três pênaltis defendidos contra o Botafogo, em maio.

Até que a Série B do Campeonato Brasileiro teve início. Com ela, o desempenho ruim e a regular dificuldade do Vasco em vencer. As críticas à insegurança de Vanderlei tiveram início e a falha grave contra o Remo pesou.

-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro

Naquela partida, o camisa 1 saiu da área para interceptar a bola que chegava ao atacante do Remo, mas se enrolou e colocou a mão na bola fora da área. Foi expulso. Halls aproveitou para viver os primeiros minutos como profissional no Cruz-Maltino.

Dramaticamente, apenas cinco dias depois foi Lucão quem errou, e justamente no primeiro jogo após voltar do Japão após o ouro olímpico. O jovem ganharia a titularidade dois meses depois, em outubro.

Vanderlei não mais jogou. Foram 35 jogos ao todo. E se não foi culpado direto pelos oito jogos seguidos sem vencer na reta final da Série B, a insegurança de Lucão foi vista. E as duas falhas na última partida deixaram péssima impressão para a próxima temporada. Ele fez 24 jogos nesta temporada.