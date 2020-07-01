Portuguesa x Botafogo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

A bola vai rolar pela última vez na Taça Rio. Na segunda partida pós-retorno da pandemia do coronavírus, Portuguesa e Botafogo duelam nesta quarta-feira, às 21h, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, pela quinta rodada do segundo turno do Campeonato Carioca.

O Botafogo depende de si mesmo para se classificar. Com 7 pontos e na segunda posição do Grupo A, a equipe comandada por Paulo Autuori precisa pontuar mais que o Boavista, terceiro colocado com a mesma pontuação, que enfrenta o Flamengo, no Maracanã, no mesmo horário.

A vida da Portuguesa é mais difícil. Com 4 pontos conquistados, a equipe da Ilha precisa derrotar o Botafogo, torcer para um resultado negativo do Boavista e ainda tirar o saldo de gols. Atualmente, o Alvinegro e a equipe de Saquarema possuem +2 de saldo, enquanto que a Lusa tem +1.E MAIS:Honda afirma gostar de pagode e elenco do Botafogo brincaCarioca na reta final: Listamos os cenários para cada time ser campeãoDerrota para lesões: ciclo de M. Vinícius com Botafogo chega ao fimCícero como 'líbero' é a novidade do Botafogo no retorno do futebolCaio Alexandre vibra com primeiro gol: 'Felicidade inexplicável'INFORMAÇÕES DE PORTUGUESA X BOTAFOGO:

Data/Hora: 01/07/2020, às 21hLocal: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)Auxiliares: Silbert Faria Sisquim (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)Onde ver: Globo e tempo real do LANCE!

PORTUGUESA (Técnico: Rogério Corrêa)Milton Raphael; Luis Gustavo, Dilsinho, Diego Guerra, Mauro Gabriel; Muniz, Henrique, Romarinho; Chay, Adriano, André Silva (Matheus Pimenta).

Lesionados: NinguémSuspensos: CafuPendurados: Ninguém

BOTAFOGO (Técnico: Paulo Autuori)​Diego Cavalieri; Marcelo Benevenuto, Cícero, Ruan Renato; Luiz Fernando, Caio Alexandre (Alex Santana), Keisuke Honda, Danilo Barcelos; Bruno Nazário, Pedro Raul, Luis Henrique.

Lesionados: MarcinhoSuspensos: NinguémPendurados: Caio Alexandre e Alex Santana